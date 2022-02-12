2022台北燈節於2月11日至20日登場，今年燈區橫跨捷運劍潭站、士林站及芝山站，主燈秀「TAIPEI 40」宇宙飛船首度升空30公尺高，芝山站河濱燈區則有「水火共舞聲光劇場」同步演出，昨吸引5000人到場賞燈。12日開幕現場，將由台北市長柯文哲和屏東縣長饒慶鈴與民眾一同倒數點亮主燈，隨後與熊讚熱氣球合影，不過兩人幾乎零互動。

今年台北燈節共有劍潭站夜市燈區、士林站光彩燈區、芝山站河濱燈區3大主題燈區，展示超過50座燈飾，還有七彩光廊浪漫燈海。今年特別於河濱燈區規畫「水火共舞聲光劇場」，長達90公尺搭配水幕雷射投影及千變萬化的燈光效果，結合音樂，300秒演出毫無冷場。

過去因熱氣球嘉年華多次合體的柯文哲與饒慶鈴，今也合體與民眾倒數點亮主燈，柯文哲夫人陳佩琪也陪同在側，雖然柯、饒兩人站在一起，但全程互動少，交談次數幾乎為零，雙方眼神也僅直視燈節主燈，幾乎沒交流。

柯文哲致詞指出，今年能舉辦燈節相當不易，因還要預防疫情，才選擇線上、線下一起辦理，過去還說疫情嚴重就要減少線下人數，但目前北市疫情穩定，大家才能快快樂樂參加開幕活動。他說，今年主燈是太空船，駕駛叫做「祥虎」，台語唸作「上好」，希望新的一年大家都能平安健康，過著「上好」的生活。

饒慶鈴致詞時提及，她是台北市政府「熊讚熱氣球」寄養家庭的媽媽，今天總算把它帶回台北家了。她回憶，2年前，台東邀請台北進行市政交流，那年市長夫婦就決定要做專屬熱氣球，但熊讚熱氣球出生後就一直在台東，今天帶回台北，希望以後可以帶著它到各個政府做觀光。

今晚的燈節開幕活動，由2021年奪下金曲獎項的原住民歌手「桑布伊」與第31屆金曲獎最佳樂團「滅火器」與民眾一同點燃台北搖滾之火，現場嗨到最高點，成功讓沉寂已久的士林夜市周邊湧入人潮，民眾從舞台蔓延至人行道，今日開幕活動更吸引近萬人到場賞燈。

首個能飛上天的「TAIPEI 40」主燈秀，活動期間將於晚間6時至10時、每半小時登場一次。來自星際的雷射光束，隨著升起的太空飛船船體邊緣，閃爍一圈數位信號的光點，猶如打著強波的光訊號，隨著主燈主題曲創作者樂團「血肉果汁機」現場熱力演出，聲光效果一次滿足。

此外，今年台北燈節也特別打造2大舞台，分別為劍潭站夜市燈區「虎舞台」及芝山站河濱燈區「河舞台」，周五至周日19時至21時都有活動；另外，只要下載「台北通」app並完成系統認證會員，蒐集3大燈區內各5個祥虎電子章，集滿15個章即可參加抽獎，有望獲得特製公廟明信片。