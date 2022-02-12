Melody帶著2個女兒來看《貓》。（粘耿豪攝）

經典音樂劇《貓》相隔4年第6度來台，吸引演藝圈眾多貓迷們前來朝聖，包括Melody、莊凱勛、唐綺陽、王若琳、魏如昀、百白等，Melody憶起小時候曾在紐約百老匯看過現場，12日特別帶著2個寶貝女兒一起來重溫當時的感動，直呼「疫情下還能接受這些文化素養的薰陶相當難得」。

星座大師唐綺陽2003年也曾在紐約百老匯看過1次，很開心19年後可以在台灣再次欣賞到演出，「疫情期間不用出國就能看到世界名劇」，並透露貓也有星座，甚至比人類更準，因為人類會偽裝，「我養的貓是處女座，牠真的非常難搞」，也不忘以國師身分開示，「現在的星象就是桃花遍地開到3月中，對自己有自信要主動出擊，搞曖昧的人要勇敢一點，把握了桃花就會開」。

莊凱勛這次排除萬難來觀賞《貓》。（粘耿豪攝）

百白與男友一起來欣賞《貓》。（粘耿豪攝）

而日前導演明金成猝逝，唐綺陽分享的本週運勢走向也被網友拿來與該事做連結，認為她「蹭熱度」，她今也回應「一日新聞一日情緒，現代人要學會面對這種很多雜音，因為現在每個人都是公眾人物，你有社群媒體的話，每個人都可以說你幾句，不只是我，很多人會遇到這種狀況，如果別人都忘記這件事，你還記得的話，那你就輸了」，也笑曝對於天蠍座的自己來說確實是種修行。

魏如昀盛裝出席看《貓》。（粘耿豪攝）

莊凱勛也說自己其實是大學的時候看過影片，對於華麗的舞台、演員的聲音及肢體，還有服裝造型都相當折服，這次排除萬難來觀賞，至抱著學習的心態來觀賞。與男友一起來欣賞的百白則表示小時候音樂課老師都會播放《貓》的DVD，當時就對這部音樂劇深深著迷，魏如昀也盛裝出席，表示自己是第1次觀賞很期待，也透露今年會有新單曲、服飾品牌經營的計畫，但就缺桃花，也想過浪漫的情人節。