2022台北燈節盛大登場，橫跨三大捷運站的劍潭站「夜市燈區」、士林站「光彩燈區」及芝山站「河濱燈區」三大燈區將帶給民眾前所未有的感官饗宴，而取「台北士林」諧音而成的主燈「TAIPEI 40 宇宙飛船」，更是首座「離開地球」的主燈，象徵著更高的視野及無限可能，代表著城市的包容與多元性。
2022台北燈節主視覺「生炒花燈」是將傳統文化結合享譽國際的士林夜市小吃「生炒花枝」而來，要用「生猛快炒」把夜市美食的熱情奔放注入多元燈飾中。上面還有兩隻「祥虎」玩著火球，除了象徵虎虎生風，更是台語發音「上好」的諧音，皆有著美好寓意。
以「夜市文化」及「藝術科技」為主軸的劍潭站夜市燈區，便是4公尺、寬7公尺的主燈「TAIPEI 40 宇宙飛船」所在位置，以夜市文化、藝術科技為主軸，以燈飾呈現夜市文化百態，其中更帶有多樣互動與新思維創作。
以傳統舊街為主軸，將傳統士林風情盡情以燈飾呈現的士林站光彩燈區，除了有能把心願掛在彩虹上的「彩虹祈福隧道」外，日本藝術大師Hideyuki Katsumata創作的「HANAUTAH TIGER」，授權由台灣燈飾大師劉保志操刀，以傳統花燈的工法讓威武樣貌再現。
以自然生態、兒童樂園為主軸，結合雙溪、芝山岩生態，傳遞雙溪芝山岩生命力的芝山站河濱燈區，除了有著首次推出的水火共舞聲光劇場外，規劃成親子燈區的美崙公園大草坪每日19點至21點有熊讚熱氣球立球，日本8座城市、聖露西亞、上海等14處友好燈區亦座落在此。
而欲前去賞燈的民眾需注意，主燈及虎舞台圍設管制區，每日16：30開放進場，需量體溫、酒精消毒、完成實聯制。民眾可搭乘捷運淡水線至劍潭站、士林站或芝山站再步行去會場，且展區周邊公車路線多、班次密集，多利用便捷的大眾運輸前往燈節展區，以免造成周邊道路塞車或因停車位不足而影響賞燈興緻。
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