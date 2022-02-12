2022台北燈節11日晚間登場，三大主題燈區各具特色，主燈「TAIPEI 40」宇宙飛船首度升空，為史上第一個離開地球表面的主燈，透過神秘燈光及音響效果，向觀眾致意。（張鎧乙攝）

三大主題燈區各具特色，其中在台北表演藝術中心廣場的「生炒花燈」為必看燈飾。（張鎧乙攝）

三大主題燈區各具特色，其中在基河路上的「歡迎光臨士林夜市」讓在場民眾為之驚艷。（張鎧乙攝）

2022台北燈節11日晚間登場，三大主題燈區各具特色，在台北表演藝術中心廣場的「祥虎迎賓」為必看燈飾。（張鎧乙攝）

三大主題燈區各具特色，其中在台北表演藝術中心廣場的「台北呼吸」為必看燈飾。（張鎧乙攝）

首次規劃 「水火共舞」聲光劇場，長達百米光雕投影及特效焰火、雷射、千變萬化的燈光效果，營造壯觀氣勢。（張鎧乙攝）

三大主題燈區各具特色，其中在基河路上的「士林夜光吊橋」讓在場民眾為之驚艷。（張鎧乙攝）

三大主題燈區各具特色，其中在基河路上的「無限光景」吸引民眾目光。（張鎧乙攝）

2022台北燈節11日盛大登場，以自然生態、兒童樂園為主軸的芝山站河濱燈區，結合雙溪、芝山岩生態，傳遞出雙溪芝山岩的生命力。（杜宜諳攝）

2022台北燈節11日盛大登場，美崙公園的親子燈區裡，上海市等14處友好燈區亦座落在此。（杜宜諳攝）

2022台北燈節11日盛大登場，在美崙公園的親子燈區，展出民眾製作的各式虎年燈籠，讓大小朋友紛紛佇足拍照留念。（杜宜諳攝）

三大主題燈區各具特色，其中在台北表演藝術中心廣場的「窺探北藝夾娃娃機」互動裝置吸引民眾排隊參與。（張鎧乙攝）

2022台北燈節盛大登場，橫跨三大捷運站的劍潭站「夜市燈區」、士林站「光彩燈區」及芝山站「河濱燈區」三大燈區將帶給民眾前所未有的感官饗宴，而取「台北士林」諧音而成的主燈「TAIPEI 40 宇宙飛船」，更是首座「離開地球」的主燈，象徵著更高的視野及無限可能，代表著城市的包容與多元性。

2022台北燈節主視覺「生炒花燈」是將傳統文化結合享譽國際的士林夜市小吃「生炒花枝」而來，要用「生猛快炒」把夜市美食的熱情奔放注入多元燈飾中。上面還有兩隻「祥虎」玩著火球，除了象徵虎虎生風，更是台語發音「上好」的諧音，皆有著美好寓意。

以「夜市文化」及「藝術科技」為主軸的劍潭站夜市燈區，便是4公尺、寬7公尺的主燈「TAIPEI 40 宇宙飛船」所在位置，以夜市文化、藝術科技為主軸，以燈飾呈現夜市文化百態，其中更帶有多樣互動與新思維創作。

以傳統舊街為主軸，將傳統士林風情盡情以燈飾呈現的士林站光彩燈區，除了有能把心願掛在彩虹上的「彩虹祈福隧道」外，日本藝術大師Hideyuki Katsumata創作的「HANAUTAH TIGER」，授權由台灣燈飾大師劉保志操刀，以傳統花燈的工法讓威武樣貌再現。

以自然生態、兒童樂園為主軸，結合雙溪、芝山岩生態，傳遞雙溪芝山岩生命力的芝山站河濱燈區，除了有著首次推出的水火共舞聲光劇場外，規劃成親子燈區的美崙公園大草坪每日19點至21點有熊讚熱氣球立球，日本8座城市、聖露西亞、上海等14處友好燈區亦座落在此。

而欲前去賞燈的民眾需注意，主燈及虎舞台圍設管制區，每日16：30開放進場，需量體溫、酒精消毒、完成實聯制。民眾可搭乘捷運淡水線至劍潭站、士林站或芝山站再步行去會場，且展區周邊公車路線多、班次密集，多利用便捷的大眾運輸前往燈節展區，以免造成周邊道路塞車或因停車位不足而影響賞燈興緻。