年底縣市長選戰將開打，各界也都十分關注台北市長選舉的戰況。資深媒體人尚毅夫分析藍綠歷年來在台北市長選舉中的得票情況，認為在陳時中參選的情況下，黃珊珊的民調要能翻盤的機率不高；資深媒體人董智森則以過去的選舉結果為例指出，雖然民進黨寄望黃珊珊搶蔣萬安的票，但黃珊珊會被棄保。

尚毅夫12日在政論節目《新聞大白話》中表示，歷次台北市長選舉中，國民黨得票的最高點由前總統馬英九在民國91年創下的64.11%得票率，而在民國105年和107年的選舉中，連勝文和丁守中的的票則都保持在40%左右；反觀民進黨，從李應元、謝長廷到蘇貞昌，他們的基本盤也有40%的實力，「你說要翻盤，要怎麼翻？」

尚毅夫指出，柯文哲當初是綠營完全禮讓加上無黨，黃珊珊有綠營支持嗎？如果是綠營推派陳時中，陳時中對綠營基本盤面掌握度上相對比較好，黃就只能從藍營挖，「這可以黃金交叉？我比較懷疑。且若蔡英文說服蘇貞昌，讓林佳龍選新北，民進黨非常有可能就是陳時中選台北，陳時中選台北，黃珊珊要黃金交叉可能性並不高。

同台的董智森則說，民進黨認為可以挑戰蔣萬安的人選就是陳時中，但說挑戰可能還差一點，他們把重心放在黃珊珊出來拉藍營的票，但問題是黃珊珊能能多少票？會不會被棄保？民國87年新黨推派王建煊出馬，當時王建煊拿4萬多 票，但新黨的議員有28萬票，大家都棄保王建煊；民國95年，親民黨主席宋楚瑜出來選，想拉藍營的票，讓民進黨當選，結果宋楚瑜拿5萬多票，但親民黨在台北實力不只這樣。

董智森指出，台北人對棄保很熟悉了，民國83年的時候不曉得棄保，不小心讓陳水扁當選，當時陳扁的得票率只有41%左右，現在大家自動棄保，黃珊珊一定會被棄保，黃過去經營的地方是內湖南港，民進黨也曾全力支持她挑戰國民黨，但最後她他還是輸給李彥秀。

董智森也說，現在的選舉，藍營必須整合，所以郝龍斌才會跑出藍，但民眾黨若沒有市長候選人，他們提名的議員「小雞會被踩死」，一定要有很強的人來帶領，但黃珊珊不是民眾黨，親民黨也會有人出來選，請問黃珊珊要挺誰？宋楚瑜最近在批柯，他們的關係有變化，黃珊珊過去和民進黨合作過，在藍營能拉多少票？