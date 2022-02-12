台中市麗喆國中小附幼7位家長上月27日在民代陪同下開記者會，指控中班陳姓教保員因幼童吃太慢、不午睡等，常當同儕面前摑耳光，甚至拖到廁所內施暴，更逼小孩不能告訴家長，孩子長期活在恐懼中。台中市教育局初步調查結果12日出爐，該園有教保員不當對待幼生、未具教保服務人員資格者入班等多項違規，重罰19萬元並勒令停招1年。

教育局初步調查指出，麗喆國中小附幼身為著名教保服務機構，本應善盡照顧幼生責任，但卻發生教保員不當對待幼生情事，且相關行政人員知悉案情卻隱匿未報。此外，尚有師生比不符規定、未具教保服務人員資格者入班、進用外師分科教學以及隱匿幼生遭不當對待等多項違規。

教育局強調，幼生安全是任何幼教政策推動基礎，絕不容許遭受侵害，針對教保服務人員涉嫌兒虐、教保服務機構管理失當、逾期通報等情事，決定依法嚴懲，累計裁罰19萬元，因該園未能善盡保護措施，違規情節重大，依幼兒教育及照顧法等相關規定裁處該園停招1年。

另外，部分家長反映該園幼兒出現部分心理及行為異常反應，教育局已安排專業心理諮商人員入班進行幼生團體輔導，並規劃辦理家長心理輔導課程，透過專業諮商師協助家長進行心理調適及增益親職教養知能，陪伴家長一起度過難關，共同協助幼兒從陰影中復原，並嚴格監督該園立即改善各項違規事項。

教育局重申，台中市教保服務零體罰原則，教保服務機構或教保服務人員違法體罰 絕對予以嚴懲與重罰，且依法公告名稱及負責人姓名，切勿以身試法。