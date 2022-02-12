白潤音在《嗨！神獸》戲份多，電影拍攝時年僅8歲，現在已經是國中生的白潤音今再次與前輩陳婉婷、東明相及粉絲同場觀影，坦言電影變得像紀錄片，完整保留當時還很像小小孩的模樣，現場白潤音被問到距離多年，現在會不會已經進入叛逆期，和男主角阿吉的個性差距很大，他笑回：「我那時候真的都叫采妮媽媽，媽媽、阿嬤（呂雪鳳）都會輪流陪我玩、帶玩具糖果給我，當她們的小孩很幸福。不過我覺得阿吉比我現在還叛逆耶，他半夜跑去深山找神獸，我離家出走才幾小時就回家了。」

演員陳婉婷與白潤音在植劇場劇集《積木之家》一起出道，當時兩人演出母子檔，讚兒子這幾年演技進步飛速，以電影《練習曲》聞名的演員東明相也特地出席觀影，感動落淚。現場有幾位觀眾已經二刷、三刷，也像白潤音告白，他自然散發出來的純真魅力，把每個人帶回最純真的童年時期，白潤音更精心準備寫真年曆抽獎，讓幸運中獎的三位粉絲忍不住興奮尖叫，場面熱鬧溫馨。該片上映以來更獲得各界名人好評，和白潤音共演《比悲傷更悲傷的故事》影集版的邵雨薇，早就見證過白潤音演技實力，同樣深受感動： 「 與家人一起擁有天馬星空的想像世界，是最幸福的事。」曾以《海角七號》感動無數觀眾的女星田中千繪則說：「神獸不需要言語，就能在觀眾的心裡留下最溫暖的感動。」

元宵假期即將到來，片中父子檔李李仁、白潤音也應景秀出溫馨合照，推薦粉絲們把握時間帶家人進戲院支持新作。