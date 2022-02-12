全聯是不少婆媽購買生鮮食材的好去處，不過一名媽媽抱怨，最近全聯的魚貨包裝改變，和常見的包裝方式不同，讓她不敢下手，對此有內行網友解釋，這其實是「貼體包裝」，保鮮度高之外，也不易孳生細菌。

有內行網友解答，這其實是「貼體包裝」，不僅能讓食材保鮮，也不易滋生細菌。（圖／翻攝臉書社團全聯消費經驗老實說）

一名媽媽在臉書社團《全聯消費經驗老實說》貼出一張照片，從畫面可見，檯面上的魚貨包裝和其他食材的包裝方式不同，既不是保鮮膜，也不太像是常見的真空包裝，讓她摸不著頭緒，不敢下手。

照片曝光後，有內行網友解答，「這是『貼體包裝』，比一般包裝更能保持物品鮮度」、「這種包裝比真空包裝好，不容易滋生細菌」、「這種包裝成本最高，但保鮮度也最高」、「這種包裝不會溢出血水，讓整個袋子臭臭的，真希望所有東西都改成這種包裝，乾淨衛生」，讓不少人直呼長知識了。

過去全聯也曾介紹，貼體包裝是利用「熱縮膜」的方式，讓薄膜緊貼在產品上形成真空貼體包裝，優點是可以完全貼覆密封，改善食材滲出血水與保鮮膜易破等問題，且氧氣阻隔性高，食材不容易變色，保鮮度大幅提升，也比傳統包裝更方便攜帶。