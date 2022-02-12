前總統陳水扁所贈匾額懸掛於後殿，陳水扁當時也親自來揭匾，與鄉親合影。（劉秀芬攝）

前總統李登輝贈匾「慈航載福」。（劉秀芬攝）

台南市六甲區恒安宮媽祖廟建廟歷史可追溯至300多年前，但廟裡最老古物是1尊300多年歷史的媽祖神像，其他清朝時的匾額也在上次建廟時被買走，不過廟裡還是有各方政要名人致贈匾額，包括現任總統蔡英文、前總統陳水扁與李登輝、前副總統連戰，匾額多到廟裡掛不下，只能掛到辦公室一二三樓。

新春期間，恒安宮於廟前廣場舉行元宵燈會活動，前往參觀民眾到廟裡參拜時，眼尖發現廟裡沒有古廟應有的明、清舊匾，卻有數位總統、副總統等政要的贈匾。

廟方表示，恒安宮舊廟有一清朝時的舊匾「慈母聖神」，在舊廟拆除重建時，連同數尊國寶級大師林再興藝師為水車堵製作的交趾陶一同被賣走，2019年廟方辦文物展時，找到古物收藏家，得知舊匾已不知去向。

恒安宮現有匾額，多數是1999年新廟建成入火安座時各界名人所贈，包括李登輝、連戰所贈匾額也是，當年連方瑀還親自到恒安宮參加揭匾儀式，廟前可說是擠到人山人海，信徒搶著合照。

2000年陳水扁當選總統，在機緣下由時任民進黨台南縣黨部主委的六甲醫生蔡爾翰向陳水扁邀匾「聖德配天」，陳水扁2002年12月也親自到恒安宮揭匾；蔡英文當選總統後，地方熱心議員與立委向總統邀匾，蔡英文致匾「霖雨濟度」後，則拖到2019年1月才親自南下揭匾。

廟方管理委員會總幹事陳譽昇回憶，蔡總統非常親民，不但寫了祈福卡，送春聯，還親切與鄉親合影，原本只安排兩梯，但在鄉親熱切期盼下，蔡英文用眼神示意維安人員再多安排一批合影，鄉親對蔡英文親民態度留下好印象。