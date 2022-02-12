陳建年今晚首度舉辦大型演唱會。（Live Nation Taiwan提供）

金曲歌王陳建年出道23年，今（12日）首度舉辦大型演唱會，身為退休員警，他將服務多年的蘭嶼派出所搬上舞台，連升旗台、國旗杆都原味呈現；陳建年今晚率10位樂手一起走出派出所大門，別出心裁地以演唱國歌並舉辦升旗儀式揭幕，升旗手邀來四分衛團長虎神和主唱阿山擔任，2人身穿卡其色警察制服，把大家拉回90年代以前，重演當年電影開演前要起立唱國歌的儀式，滿場2500位觀眾聽從「請起立，唱國歌」指令，笑聲不斷。

陳建年退休3年多，退休後除了偶爾接些表演，他幾乎都待在家裡，幫忙年逾80歲的父母親整理家裡的山坡地，下田耕作不讓土地荒廢，也因此想起許多童年回憶，陳建年笑說：「後來才發現作農不是想像中那麼簡單、浪漫、輕鬆愉快，被我種死掉的果樹很多。」有太多細節要注意，連肥料下的量、距離等都是學問。

他今晚一連獻唱〈hen-hen-hen〉等歌揭幕，隨後向觀眾打招呼，並為開場〈Yinaba yu ddia〉出錯喊卡重唱致歉，笑說：「我好緊張，有一陣子沒表演了，很興奮但也很緊張、很懊惱、很惶恐，我應該把自己訓練好。」接著送上〈鄉愁〉、〈美麗的稻穗〉等歌曲，安可曲〈太巴塱之歌〉時，彩蛋嘉賓阿爆穿過派出所大門驚喜登場令全場沸騰，不同世代的金曲歌王和歌后，2人之前曾在2018年的東京共演，這回再度聚首，阿爆熱情相挺，開玩笑說是特地來找陳警員報案的，為節目尾聲帶來另外一波高潮。

陳建年這次開唱，面對演唱會龐大的音樂功課，唯一紓壓方式就是在自己的小農地耕種。雖是首辦大型個唱，他仍維持低調作風，演出前幾乎沒有宣傳也沒買廣告，全靠歌迷們口耳相傳及多年鐵粉支持，票房依舊賣出好成績，粗估門票收入約530萬。