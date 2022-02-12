2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」，今天在葫蘆墩圳旁豐原國小前熱鬧開鑼。（陳清龍服務處提供／陳淑娥台中傳真）

2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」，今天在葫蘆墩圳旁豐原國小前熱鬧開鑼。（陳清龍服務處提供／陳淑娥台中傳真）

2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」，今天在葫蘆墩圳旁豐原國小前熱鬧開鑼。（陳清龍服務處提供／陳淑娥台中傳真）

2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」，今天在台中葫蘆墩圳旁豐原國小前熱鬧開鑼，悠揚樂器演奏更吸引許多民眾駐足欣賞，現場打卡、追蹤送虎年小燈籠「啵啵虎」，被民眾瘋狂索取一空。陳清龍議員服務處表示，已商請市府再提供小燈籠，沒拿到的民眾，明天11時開始，可再到現場索取。

葫蘆墩圳河畔、豐原國小前水岸花都光影藝術走廊，11時許傳出陣陣悠揚的國樂聲，為 2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」揭開序幕，丰采茗樂團、后豐社大非洲鼓團現場表演後，由出錢出力的市議員陳清龍、台中市水利局副局長馬名謙、豐原區長洪峰明及台中市繁榮葫蘆墩促進會理監事共襄盛舉，為期2天的元宵暨西洋情人節活動，正式揭開序幕。

市議員陳清龍表示，縣市合併後除花博，豐原沒有像樣活動，他深感曾繁華的葫蘆墩（豐原舊稱）不能這樣沒落，因此找來台中市繁榮葫蘆墩促進會，一起出錢出力，連續3年在葫蘆墩圳辦迎春慶元宵活動。

帶著小孩來看表演逛市集曾小姐說，水岸花都葫蘆墩圳已是豐原地標，親友來訪必到之處，希望豐原能有多一點類的活動，因為豐原市民也是需要文青市集、音樂饗宴的洗禮。

陳清龍說，「我是豐原長大的小孩，我能力所及，一定會全力讓豐原重現昔日繁華」。為讓在地年輕人有舞台可以發揮，並回到豐原發展，所以在情人節與元宵節前夕，特別邀集在地青年籌辦市集與音樂盛會，還結合了應景的手作課程，希望可以藉由這樣的文青市集，帶動整個豐原青年的熱情響應與場域的活化。

今天活動相當熱鬧，上午11時許就有民眾來看表演、逛市集，下午4時要送給現場打卡、追蹤的300個「啵啵虎」小燈，不到30分鐘就被索取一空。服務處指出，明天活動從11時開始到晚上9時，下午4點到現場看表演、逛市集打卡、追蹤，將可再拿到虎年小燈籠。