OTT影音平台吸睛，約會追劇、共享帳號正夯！愛奇藝國際站今（12）日公布東南亞地區串流影音使用者線上調查，發現高達74％的人認為「共享帳號」是戀情升溫的催化劑，且除了人品、衣品、酒品，「劇品」也是影響好感度的指標。

愛奇藝今年也會擴大原創版圖，將推出華語新劇集《第九節課》等，攜手泰國製作團隊合作原創項目《KinnPorsche》、引進更多BL內容，打造泛亞洲娛樂內容平台，滿足觀眾對多元浪漫愛情劇的想像及期待。

愛奇藝國際站日前於新加坡、泰國、台灣等市場，舉辦情人追劇行為線上調查，今（12）日公布調查結果，有六成受訪者曾在初次約會一起使用影音平台看劇或電影，有67％認為約會對象的「劇品」可以反應一個人的生活品味，約會除了挑選一部好劇或電影可增添浪漫，75％的人表示若對方擁有正版意識，是正版影音平台的付費使用者更顯迷人。

影音平台「共享帳號」功能也成為串流時代定情密碼，高達74％的台灣民眾認為與曖昧對象共用影音平台帳號，可以增進關係。

據調查，有四成的熱戀情侶平均每週有三天在追劇煲愛，最喜歡一起收看的類型為浪漫愛情類（60％）、懸疑驚悚類（50％）。

與伴侶追劇時，最無法容忍的三大NG行為是暴雷關鍵劇情（50％）、對偏愛類型節目抱持偏見（37％）、用倍速觀看節目（37％）。