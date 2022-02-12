日本BL劇《契×約─危險的拍檔─》，由鈴木伸之和犬飼貴丈主演，2人不但跨界攜手緝兇，犬飼貴丈飾演的英獅郎所展現的嫵媚感讓觀眾臉紅心跳，每集最後特典時間的逗趣互動堪稱BL劇新典範，連男主角鈴木伸之都說：「想看2人的關係究竟會到何種心跳加速的程度，一定要看完才會知道！」

鈴木伸之在去年秋季檔的《不良少年與白手杖女孩》，頂著一頭金髮飾演的獅子王暗戀男主角的癡情讓許多粉絲入坑，這回在《契×約─危險的拍檔─》首度與犬飼貴丈合作，他讚對方聲音很有魅力之外，還擁有一雙彷彿會把人吸進去的大眼睛，強調大家一定可以在這部劇中發現全新的犬飼貴丈，甚至開玩笑說合作的這3個月仿佛真的愛上他。

上一季從不良少年、高中生演到醫生，再到《契×約─危險的拍檔─》進階為公安搜查官「國下一狼」，與黑幫少帥的犬飼貴丈締結「假戀人契約」，鈴木伸之笑說以往總是扮演黑道跟不良少年居多，但這次終於跳脫框架，對他而言是一件相當新鮮的事，未來也希望可以挑戰警察、消防員等角色，演出一部充滿愛與友情且攸關生死的作品。

至於在忙碌的行程中如何放鬆身心，鈴木伸之透露自己很喜歡去三溫暖，再來就是與朋友見面或是打電玩，在家看YouTube也是個不錯的選擇，另外再透露維持身體健康的方式就是多吃「大蒜」，笑說吃拉麵一次會加5匙大蒜。該劇每週五在friDay影音同步跟播。