劇中出現的很多照片，都是張基龍親自拍攝的，真的非常了不起。（八大提供）

宋慧喬睽違3年的電視劇作品《現正分手中》受到各界關注，導演李吉福日前接受訪問時，分享和宋慧喬近距離合作的相處感受，導演李吉福說：「慧喬小姐讓我印象深刻的是，從拍攝的第1天到最後1天，她的表演態度和熱情，演員也是人，如果遇到困難或很疲憊，當然也會表現出來，不過，她從頭到尾表現的都很一致，敬業的態度是位非常棒的演員！」給予宋慧喬滿分的讚賞。

該劇目前在八大戲劇台熱播中，本週日（13日）晚間10點將播出最終回完結篇，宋慧喬和張基龍姊弟CP隨著戲劇下檔落幕，宋慧喬釋出幕後2人並肩而坐、十指緊扣的甜蜜照片，粉絲們雖感到不捨，也因為戲外的粉紅泡泡瞬間被療癒。導演李吉福談到宋慧喬，透露每時每刻都專注演戲的宋慧喬，總是讓他很感動，「我特別記得的是第10集的最後一幕，同時把愛與離別的微妙情感表達得非常好。」

擁有豐富攝影背景經驗的李吉福，對於張基龍詮釋攝影師，連擔任攝影指導的專業攝影師，看到張基龍快速的學習能力，都感到非常驚訝！李吉福說：「張基龍總是隨身帶著相機，付出了很大的努力。攝影專業用語和取景技巧也學習得很快。」導演接著爆料：「實際上劇中出現的很多照片，都是張基龍親自拍攝的，這一點他真的非常了不起。」並開心向張基龍表達謝意，「我以導演立場跟他說聲謝謝。」