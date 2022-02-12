俄羅斯與烏克蘭緊張局勢持續升高之際，俄羅斯新聞社報導，黑海艦隊所屬的30多艘船艦在克里米亞半島附近展開演訓，這是更大規模海軍演習的一部分。

近期俄羅斯的軍事行動備受關注，因為該國在烏克蘭邊際附近集結重兵，並發表一連串強硬言論，讓西方國家擔憂俄羅斯計畫入侵烏克蘭。

莫斯科否認有任何入侵計畫，並稱所有行動都是為維護自身安全，以對抗北大西洋公約組織（NATO）盟邦的侵犯行為。

俄羅斯新聞社（RIA）引述黑海艦隊（Black Sea Fleet）說法報導，30多艘俄軍船艦已「按照演習計畫」離開艦隊總部塞凡堡（Sevastopol）與諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港口。

報導指，本次演習的目的是保衛克里米亞海岸、黑海艦隊前哨站，以及經濟與海軍通訊部門。

俄羅斯上月宣布，海軍將在2月和3月舉行一系列大規模演習，包括從太平洋到大西洋的所有艦隊。這是與西方國家對峙期間軍事活動激增的最新實力展現。

與此同時，在烏克蘭巡邏艇上服役的烏國海軍成員蘇科夫（Oleksandr Surkov）忍不住感嘆，面對正在橫渡黑海的俄羅斯軍艦，他們彷彿螳臂擋車。

32歲的蘇科夫說：「我們的武器主要只能捍衛國家邊境，而非用於作戰。」

他說：「但如果對方（俄羅斯）進攻，我們將用手上的所有武器來防衛自己。」

事實上，蘇科夫的擔憂也反映出烏國人民的心聲。過去烏國海軍幾乎全數駐紮在塞凡堡，2014年俄羅斯併吞克里米亞並奪走當地所有烏國船艦後，既有的海軍已形同瓦解。

軍事分析家指出，烏國現在只有1艘大型軍艦和10幾艘巡邏艇等小型船艦。相較之下，俄羅斯目前已在黑海部署13艘主力戰艦，可隨時進入烏國東南部內海亞速海（Sea of Azov）支援作戰。