2022地方選舉接近，新北市副發言人戴湘儀、呂家愷、新北市長室秘書吳訓孝傳出將於14日辭職、15日宣布參選新北市議員；新北市副發言人蔡畹鎣則因新店藍營競爭者眾、選情緊繃，暫緩離職程序。
對此，戴湘儀表示，市長侯友宜最常說的一句話就是「好好做事」，這是一直以來，他對於自己和整個團隊的期許和態度，市長一直願意給年輕人很多機會，也鼓勵我勇於挑戰未來，我想不管是在市府為市民而拚，還是未來有機會為市民而戰，我都會盡全力。
呂家愷說，只要在市府的每一天就是把工作做好，持續拚市政、拚防疫。市長一直都是我想追隨的榜樣，不管在什麼時間什麼位置，新北市是我的家，我會永遠跟新北市一起努力奮鬥。
蔡畹鎣回應，不管參不參選，選舉永遠在疫情之後，現在以防堵疫情為優先。
吳訓孝說，與市長侯友宜並肩作戰進入第五年，從勞工局、民政局、到市長室的全面市政服務，還是那句老話「咱做夥拚，可以做的趕快做」。
新的一年他仍然是和市長繼續做夥拚，目前他的部分主要在處理居家檢疫、燈會、行動治理的準備、地方行程的出席，把市政做好，不要辜負市民對我們的期待。
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