縣市長選舉將在年底登場，各政黨針對縣市長大位和縣市議員的布局，和整體選情，也成為各界關注的焦點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉坦言，自己並沒有很看壞國民黨今年的選情，因為國民黨的諸侯們非常厲害，是很有力量的；他指出，反而是民進黨方面對今年的選情評估是看壞的，就連身兼黨主席的蔡英文總統也都非常緊張。

吳子嘉12日晚間在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，分析、評論國民黨、民進黨和民眾黨等政黨在年底選戰的布局時，有網友問吳子嘉，「諸侯獨立的原因就是因為黨沒有足夠份量的老大領導，繼續這樣一人一把號，國民黨會不會又重演2018大勝、2020慘敗的歷史？」

對此，吳子嘉表示，自己對於國民黨2022選戰沒有看很壞，理由很簡單，因為國民黨的諸侯非常厲害，像彰化和雲林等地的諸侯，扎根很深。他甚至還以宜蘭縣長林姿妙為例，直言林姿妙是「媽祖婆」，「在宜蘭沒有被她握過手的，都不算宜蘭人、不算出過門」，這種咖很難對付，如果亂收押林姿妙，到時候林姿妙打出悲情牌，搞不好就馬上當選，「國民黨的諸侯是有力量的」。

同時，吳子嘉也透露，民進黨對2022的選情評估是看壞的，「看好的話會那麼緊張嗎？總統要大過年的叫選對會到總統官邸開會？」