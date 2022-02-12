台中市長盧秀燕12日頭戴可愛虎耳朵，身披老虎斑紋披風點亮「虎爺」主燈，強調防疫也要拚經濟。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕12日頭戴可愛虎耳朵，身披老虎斑紋披風點亮「虎爺」主燈，強調防疫也要拚經濟。（盧金足攝）

2022中台灣元宵燈會打造10米高「台中虎爺」，台中市長盧秀燕12日為「虎爺」點燈，台語諧音象徵「台中好野（富裕）」。（盧金足攝）

2022中台灣元宵燈會打造10米高「台中虎爺」，台中市長盧秀燕12日為「虎爺」點燈，台語諧音象徵「台中好野（富裕）」。（盧金足攝）

主打動感、歡樂、繽紛的2022中台灣元宵燈會，12日在台中文心森林公園正式開幕！台中市長盧秀燕為高10公尺的主燈「台中虎爺」點燈，台語諧音象徵「台中好野（富裕）」，邀請民眾做好防疫一起來賞燈，也呼籲民眾多搭捷運逛燈會，不用煩惱停車位。

面對農曆春節後第一場大型燈會活動，市府團隊籌備過程戰戰兢兢，在文心森林公園四周路口實施防疫措施，今年以「台中虎耶YA！」為主題，延伸設計5大主題燈區，聚焦環境友善議題，呼應市政府提倡「減碳」風氣，融入森林意象的設計理念，展現城市發展與生態復育共生共榮樣貌。

盧秀燕出席燈會時表示，為「台中虎爺」點燈，虎爺在民間信仰是鎮煞除疫、守護孩童與土地的神祗，也象徵富市台中、欣欣向榮，主燈底座代表市花「山櫻花」，當花瓣打開，守護森林的虎爺緩緩升起，張開雙臂以Dancing King之姿擁抱城市，舞魂上身的12生肖加入共舞，結合磅礡音樂，營造一場歡樂派對。

為欣賞元宵燈會，下午來自各地的民眾湧入會場，很多親子賞燈直呼「好可愛！」觀旅局長韓育琪說，另有5大燈區、超過40座燈組，其中22組動態燈組，

中台灣元宵燈會已邁入第22屆，全球受新冠肺炎疫情衝擊，許多大型活動都被迫暫停或延宕，台中市疫情相對平穩，燈會正常舉行，自2月12至20日為期9天，還規畫音樂舞蹈、手作體驗、街頭藝人等28場微型創意展演。

「搭捷運逛燈會，不用煩惱停車位！」觀旅局指出，中台灣元宵燈會位於台中捷運文心森林公園站，搭捷運賞燈最方便，若想要自行開車或騎車前往，可將車子停放於捷運沿線各站周邊停車場。