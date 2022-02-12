大陸男星黃曉明和Angelababy（baby，楊穎）近年屢傳婚變，最終在1月28日農曆春節前證實結束近7年婚姻，雙方恢復單身後，一舉一動都仍相當受關注；最近黃曉明在社群平台分享上健身房的影片，身旁出現一名女子，細看才發現是因《後宮甄嬛傳》爆紅的蔣欣，兩人互動被網友瘋猜「在一起」，但她本人秒跳出來澄清，稱「我們是兄弟」。

1月28日黃曉明和baby先後在微博發文，簡單提到「感恩過去所有，未來仍是家人」，並互相標記，兩人工作室也發布離婚聲明，向雙方粉絲交代他們已和平分手，結束近7年婚姻；兩人從結婚受到各界祝福，到這兩三年屢傳婚變最終分開，因此外界都很注意雙方感情動向。

最近黃曉明在社群平台分享上健身房的影片，身旁出現一名女子，細看才發現是因《後宮甄嬛傳》爆紅的蔣欣，兩人互動被網友瘋猜「在一起」。(圖/ 摘自抖音)

黃曉明最近分享上健身房影片，露出結實手臂肌肉線條，還挑選北京冬季奧運吉祥物「冰墩墩」特效濾鏡，讓粉絲被他帥又萌的形象迷暈；不過，黃曉明才離婚2周，有眼尖網友注意到他旁邊還有另一名女子，仔細看發現竟是因電視劇《後宮甄嬛傳》爆紅的「華妃」蔣欣。

而有網友發現蔣欣在自己的抖音上，也有使用黃曉明影片同款冰墩墩濾鏡，兩人一起健身又用相同特效，讓不少網友腦補「黃曉明跟蔣欣是在一起了嗎」；這段言論很快在陸網發酵，讓當事人蔣欣立刻跳出來回應，霸氣地否認「什麼亂七八糟的」，還直言「我們是兄弟」。

蔣欣本人直接跳出來闢謠。(圖/ 摘自抖音)

據悉，黃曉明和蔣欣近期會玩在一塊，其實是因為他們正在拍攝電視劇《潛伏者》，由兩人主演外，還有吳曉亮和萬茜等卡司，有許多粉絲早已引頸期盼許久。