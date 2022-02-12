香港特區政府政務司長李家超率團到深圳出席第二次大陸與香港新冠肺炎疫情專題交流會，12日晚上9時記者會說明會面成果表示，港府向大陸中央提出5點請求，包括1.派大陸專家協助做病理排查；2.協助增加檢測能力；3.協助檢疫隔離設施；4.提供快速抗原測試套裝；5.家具、口罩等抗疫物資。目前暫無封城計畫。

香港01報導，港府並尋求在大陸中央協助下，將每日檢測量倍增至60萬次，以及援助興建港版「火神山」（方艙）醫院，集中、大量接收確診病人。

代表團包括李家超、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衛生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衛、保安局局長鄧炳強，以及衛生署、食物環境衛生署及民政事務總署等相關部門代表，與國務院港澳事務辦公室、國家衛健委、國家疾控局、廣東省人民政府、深圳市人民政府代表及專家，就香港當前疫情形勢交流意見，並會討論內地支持香港抗疫措施及保障內地供港物資等事宜。

大陸國務院港澳辦王柳權副主任主持會議，轉達國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍的關切，對醫護疾控，公務人員、紀律部隊、義工等致崇高敬意。

港府向大陸請求項目包括：1.派大陸專家協助做病理排查；2.協助增加檢測能力；3.協助檢疫隔離設施；4.提供快速抗原測試套裝；5.家具、口罩等抗疫物資。