雖然美國正持續向歐陸增兵，以因應烏克蘭危機，但若俄羅斯真的發動入侵，美軍恐怕不會進入烏克蘭境內與該國並肩作戰。不過多名專家認為，兩場危機不會在近期同時發生，且「中國大陸不是俄羅斯，台灣也不是烏克蘭」，強調北京武力犯台的舉動更可能引發美國軍事介入，導致「代價高昂的戰爭」。

國防研究諮詢公司「BluePath Labs」分析師夏次（Daniel Shats）和華府智庫「新美國基金會」（New America Foundation）資深研究員辛格（Peter W. Singer）投書軍事新聞網站「Defense One」，稱雖然美國確實不太可能出兵協防烏克蘭，但台灣所擁有的戰略與經濟價值，對美國、日本和澳洲等國來說至關重要，更可能引發外界軍事介入，導致「代價高昂的戰爭」。

兩名專家還表示，烏克蘭危機的起火點，主要源自俄羅斯擔心該國愈來愈傾向西方和北大西洋公約組織（NATO），讓其影響力正迅速縮小；而中國大陸雖將「統一」視為核心利益，但這個目標卻並不緊迫，有意繼續增進自己的軍事、政治、經濟、文化等實力，等待更有勝算的時刻到來，故認為兩場危機不會在近期同時發生。

史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員祁凱立（Kharis Templeman）則指出，台灣在全球半導體技術上佔據「令人生畏的領先地位」，並身處第一島鏈的關鍵要地，與美國利益的聯繫更緊密；且若將台灣和烏克蘭分別視為中國大陸和俄羅斯的「民主跳板」，兩者中台灣失守對美國的衝擊更強，而不是與歐盟直接連結的烏克蘭。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也直言，「中國大陸不是俄羅斯，台灣也不是烏克蘭」，強調美國與台灣的關係「比烏克蘭要深得多」。