香港特區政府政務司長李家超率團到深圳出席第二次大陸與香港新冠肺炎疫情專題交流會，12日晚記者會表示，大陸中央會全面積極考慮港府提出的請求，原則上接納提出的整體方向。中央、廣東省政府會採取措施，充分保障香港的鮮活食物、蔬菜、生活必需品的供應。中央、廣東並同意共同成立流行病學專家組等專班，針對性盡快解決問題。他強調，現階段沒有封城計畫，強調動態清零是保障市民生命及醫療設施運作的最有效方法。

香港01報導，共同成立的專班包括：流行病學專家組、檢測組、檢疫設施組包括醫療物資保障組和其他物資供應組等。由於有些工作在大陸做後勤配合，因此同意成立專家組，考慮用不同措施時的最有效方法，也會調動得到人手，有效用國家優勢，提升檢測能力。

李家超指出，現階段沒有封城計畫，強調動態清零是保障市民生命及醫療設施運作的最有效方法。他補充指加強目前措施將有效果，相信.大陸協助後，香港檢測能力會有更大進步。李家超一再重申不考慮封城，指世衛也表示封城是最後手段，並不覺得香港需要考慮封城，有信心現時一系列嚴謹措施例如禁止跨家庭聚會有作用。

對於廣東及深圳向香港供應防疫物資，李家超指對方同意提供各項物資，包括快速抗原測試套裝、協助特區建設檢疫、隔離措施等，待正式提交需求，專班會再研究如何加快推動工作。

李家超指，在中央廣東及深圳提供幫助後，相信控制疫情方面會大大改善，呼籲市民嚴守防疫抗疫方面的個人措施，佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，不要去跨家庭聚會。