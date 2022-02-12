Omicron肆虐高雄，「南霸天」丹丹漢堡也開出連鎖餐飲第一槍，宣布全面禁止內用，未料不久後隔壁的7-11不久後就貼出公告，點名禁止入內顧客攜帶丹丹漢堡內用，引發熱議。

事發地點位於台南安平區，丹丹漢堡宣布旗下分店一律禁止內用，但顧客仍舊絡繹不絕，未料隔壁的7-11就在大門口直接貼出顧客公約，點名禁止攜帶食用外食，更在標語上點名丹丹漢堡，讓網友議論紛紛。

對此超商回應，表示是因為有不少人點完丹丹漢堡後，帶進來超商吃，吃完沒收拾就走人，讓店員疲於打掃，才會做出這個決定，強調疫情延燒前就有此公告，並非疫情發生後才張貼，也不是針對店家。

網友們也紛紛發表看法，大部分都力挺小七，也有人嘆國人水準實在低落：「整天笑陸客沒水準，結果呢」、「不愧是台灣最美風景」、「吃完收拾很難嗎」、「丟到垃圾桶有這麼困難嗎」、「錢別人賺，垃圾小7收，難怪人家不爽」。

雖然也有人不滿7-11「已經不是我們大家方便的好鄰居」，但隨即遭砲轟「食物拿到好鄰居家吃，吃完留下垃圾拍拍屁股走人，你鄰居真棒」、「哪來這麼佛的鄰居，介紹給我認識」、「說這種話還臉不紅氣不喘，有些台灣人水準真的是...」、「以後大家都外帶去你家吃，記得垃圾你收哦」。