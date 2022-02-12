高雄市鳥松區一名李姓女子控訴，家中的小巷長期被一名男子以汽機車佔位，昨（11日）她只是將機車停在男子的車旁邊，就被對方嗆罵，「這條55巷我在管的」、「我記住你的車牌了！」等語，引起網友熱議。對此，警方表示，該處道路並無違停事宜，但男子的行為涉及恐嚇，將依法偵辦。

家住高雄鳥松的李姓女子在臉書社團《爆料公社》發文，控訴住處附近有一名男子長期把巷子內的停車位佔為己有，也不允許別人停放，而11日她只是將機車停放在男子的車旁邊，隨即遭到對方痛罵，而她苦無對策才上網求助網友。

透過網路影片可見，男子發現李女把車停在附近，便嗆聲「這條55巷我在管的！」李女見狀則拿出手機錄影存證，豈料男子繼續口氣兇狠地說，「你拍我要給我肖像權」、「我記得你的車牌，騎車給我小心一點。」

文章曝光後，不少網友看了氣憤，留言痛罵，「你有時間跟他玩嗎？如果有，可以報案，就說：當時我害怕極了」、「55巷是你在管的，哇聽你在連蕭喂，路名po出來，揪團來去55巷停車」、「路他管的喔......？」

對此，警方表示，到場後發現該處巷弄並沒有畫設紅線，因此並未涉及違規停車，但影片中的男子行為恐涉及恐嚇、強制行為，將通知被害人到案筆錄，後續將依法對男子偵辦。