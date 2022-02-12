中央氣象局表示，明（13日）受鋒面影響，全台轉為有陣雨天氣，中部以北跟宜蘭雨勢會越晚越明顯，下周一（14日）鋒面通過但冷氣團抵台，各地溫度明顯轉涼，北臺灣最低溫僅15度左右，下周四（17日）氣溫才會稍回升。

中央氣象局表示，明（13日）受到鋒面影響，中午左右全台各地轉為有陣雨的天氣型態，中部以北跟宜蘭雨勢會越晚越明顯，且有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，各地早晚低溫約16到19度左右，北臺灣中午前天氣稍微穩定，高溫落在21到23度之間，其他地區預測高溫在24到28度左右，須注意日夜溫差。

下周一（14日）鋒面通過雨勢趨緩，緊接著東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地溫度明顯轉涼，高溫除高屏及臺東地區以外，其他地方都不到20度，北臺灣甚至只有15度左右。

下周二、下周三（15日、16日）冷空氣持續影響，預估中部以北為12至14度，南部及東半部15、16度左右，整體水氣稍減，北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周四（17日）冷空氣稍減弱，白天氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周六（19日）起另一波東北季風再度影響，此波冷空氣強度較強，不排除接近大陸冷氣團等級。