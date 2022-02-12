衛福部長陳時中屢被點名代表民進黨參選年底台北市長，民進黨立委何志偉昨開第一槍，成立陳時中北區後援會，力挺陳時中參選，民進黨台北市議員王世堅則提醒國民黨內呼聲高的立委蔣萬安不要變成暖男。國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨明顯是集體焦慮「吹哨壯膽」，面對溫暖堅定、且認真服務選民的藍營強將，「是不是感到害怕了」？

國民黨文傳會主委凌濤。（趙婉淳攝）

凌濤指出，國內疫情未見趨緩，今年Omicron本土個案已邁向700大關，陳時中身為指揮官應該多為防疫上心，民進黨立委急著推舉陳時中，難道又要重演「政治擺第一」？說到底在民進黨眼中，政治還是比防疫重要？

對於何志偉成立北區後援會力挺陳時中參選台北市長，凌濤表示，這反應綠營急了，面對蔣萬安紮實問政、良好形象，民進黨民代集體焦慮表露無遺，所以才急忙點名陳時中等人，然而，細數陳時中防疫表現，仍有很大進步空間。

他說，民眾沒有忘記去年陳時中「無罩嗨歌」影片流出，鬧得沸沸揚揚，指揮中心賣力推廣「防疫新生活運動」，陳時中自己卻成「雷隊友」，甚至還在室內吸菸、藐視《菸害防制法》。

他直指，防疫2年以來，台灣歷經許多疫苗「一針難求」的狀況，陳時中卻宣稱疫苗足夠，最後仰賴民間企業捐贈補足空缺；就連陳時中極力護行的高端，在去年11月因未獲國際認可，導致高端手臂「四劑帝國」、「五針獎」的窘境，上述種種恐怕都與陳時中口中的「超前部署」背道而馳。

他強調，相比之下，蔣萬安無論是在立院衛環委員會，包含爭取擴大疫苗採購調閱小組權限，在國內疫苗稀缺時緊盯採購進度；有感民眾接種疫苗產生嚴重副作用卻求助無門，要求衛福部加速受害救濟審議流程；近期則將目光放在台北市面對後疫情時代的「超前部署」，對疫情的努力有目共睹，更非民進黨刻意造作自家多位「暖男」的形象可比。

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