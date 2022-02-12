春節過後，大陸多家機構陸續發表1月房地產企業銷售排行榜。從各機構榜單來看，2022年房市開局慘淡，銷售額逾人民幣（下同）100億元的房企與2021年同期相比減少一半。

每日經濟新聞報導，1月銷售額達到百億元的房企僅15家，與2021年同期相比減少14家。銷售額超過50億元的房企22家，年減31家。榜單中的百強房企銷售額均值年減23.1％至61.8億元。其中，碧桂園、萬科、保利發展是1月銷售額前三名，銷售額分別為504億元、335億元、279億元。

此外，各級房企銷售額出現不同程度下跌，15家百億元以上房企銷售額平均跌幅為24％，50億元至100億元房企平均跌幅為31.3％，30億元至50億元房企平均跌幅為33.8％。

市場研究機構克而瑞分析，不少房企放緩供貨節奏，供應低迷在一定程度上導致成交銳減。更重要的是，2021年下半年以來市場下滑壓力加劇，購屋者觀望情緒濃厚。

在此情況下，房企的行銷熱情開始衰退。與2020年初的房企積極行銷、擴大推案相比，2022年1月房企鮮少推出集團性活動，區域聯動行銷熱度也減弱。據克而瑞統計，僅有世茂、綠地、融創、榮盛等房企推出一些節日活動。