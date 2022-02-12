多位美國及歐洲官員截到的最新情報顯示，證實俄羅斯正計畫發動「假旗行動」（false flag operation），試圖製造藉口來合理化侵略烏克蘭的行動。白宮戰情室於周四(10)晚間召開緊急會議討論「假旗行動」的情報，據知情人士透露，此舉促使美國總統拜登（Joe Biden）力促美國人民迅速撤離烏克蘭。

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11 Feb 2022

Biden's National Security Advisor, Jake Sullivan:

"We are firmly convinced that the Russians .. are looking hard at the creation of a pretext, a false-flag operation, something that they generate and try to blame on the Ukrainians as a trigger for military action." pic.twitter.com/ucHHYc93yT — the Lemniscat (@theLemniscat) February 12, 2022

英國廣播公司（BBC）報導，上個月美國白宮就公開宣布，俄國正積極製造一個宣戰理由，以所謂的「假旗行動」作為入侵烏克蘭的藉口，即使俄一再聲稱並無入侵意圖，語帶保留現階段仍採取防禦措施。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）早前也曾表示，希望全世界能清楚知道，俄國將重演2014年克里米亞戰爭同一個劇本入侵烏克蘭。柯比指出:「俄羅斯正在拍攝一系列宣傳影片，畫面是一場驚魂爆破，還充斥著大批烏克蘭軍人屍體，都是俄軍偽裝而成用來製造假訊息出兵烏克蘭。」

俄軍隊在烏東邊境多個地點進行長達11個月的軍備部署，華府認為，俄羅斯目前已累積足夠軍事實力，大可在北京冬奧結束前發動攻擊。然而，普丁不會這麼做，深怕搶了大陸國家主席習近平的風頭。報導指出，普丁最快會在下周引爆戰爭，確切時間與行動內容仍不清楚。

根據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨(11)告訴記者:「俄軍持續集結，美國已經掌握最新的情報確定了俄採取『假旗行動』來宣戰。」美、英兩國官員已經發起訊息攻勢來解密俄羅斯各種陰謀行動阻止普丁得逞。除了早就曝光的假旗行動外，英國政府上個月宣布，克里姆林宮已悄悄計畫在基輔輔佐一個親俄政權。

報導指出，新的情報表明俄羅斯正處於宣戰最後階段，而這波攻擊估計造成50,000名百姓死傷，基輔可能因此在幾天內垮台。多名知情人士指出:「戰爭是否引爆就現階段來說已不成問題，最重要的是俄國到底『何時入侵』。」