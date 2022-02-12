2022年高雄市長選戰，國民黨派誰出戰？目前以國民黨台北市議員羅智強、無黨籍立委高金素梅呼聲較高。資深媒體人吳子嘉卻認為，中廣董事長趙少康去選高雄市長，可說是好招。

有網友問到，高雄市長選舉，國民黨該派誰出戰？吳子嘉12日在《董事長開講》網路直播節目中認為，反面的問題，就是民進黨新北市派誰？若沒有人可派，怎麼處理？李正皓突然脫口，「趙少康去選高雄市」；吳子嘉接著表示，這招是狠招、也是好招，選不上沒關係，雖敗猶榮，但卻可依靠造勢，把整個議員的盤拉起來。

吳子嘉覺得，立法院副院長蔡其昌選台中市長可能不會贏，他為什麼要選？因為他要幫新潮流選議員，所以其他派系緊張了。因為市長候選人可以帶動很多資源給議員候選人，依據民進黨在台中市和新北市提名的策略，反過來看高雄市，就得到答案了，而國民黨最好的人選就是趙少康。

至於國民黨台南市議員謝龍介宣布參選台南市長，吳子嘉認為有道理，謝龍介在國民黨內的評選一定是台南第一名。

另外，吳子嘉也預測民進黨的桃園市長人選，吳子嘉認為，有兩個人PK，就是民進黨立委鄭運鵬和魯明哲，他們也是未來能在桃園打仗的兩咖，他認為，鄭運鵬相對比較弱勢，因太名士派。