民進黨民主學院將在3月5到3月6日舉辦國務青旗艦營，身兼黨主席蔡英文總統將擔任旗艦講師，蔡英文今在臉書邀請年輕朋友報名參加。

蔡英文指出，去年公投期間，有一群年輕朋友，帶著無比的熱情，走上街頭展開社會溝通，這就是民進黨的國務青團隊。

她說，今年，為了團結打拚、回應年輕世代對民主進步黨的期望，民進黨將在3月初以「地方治理，根基永續」為主題，再次舉辦國務青旗艦營。整個活動將確實落實防疫措施，帶給大家滿滿的收穫，她也會到場參加。

蔡總統表示，各位有想法的年輕朋友，想一起用行動改變台灣嗎？歡迎報名成為國務青團隊的一分子！

民進黨青年部主任蔡沐霖表示，除了蔡總統，第二波講師陣容，包括執政縣市團隊及專業民意代表，將會陸續公布。這次旗艦營主軸為「地方治理．根基永續」，將透過專業課程與分組交流，深入傳授有政府會做事，推動地方改革進步的實務經驗。