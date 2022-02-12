針對總統蔡英文「論文門」爭議，2019年10月8日，倫敦政經學院(LSE)在官網貼出聲明為蔡英文背書；2022年2月3日，倫敦大學(UOL)則貼出新的聲明稱，蔡英文1984年獲得博士學位。資深媒體人彭文正認為，倫敦大學跟LSE這兩篇聲明互相對打，為何會如此？他猜測可能有三種情況。

彭文正11日在中天新聞《論文門開箱》節目中表示，LSE和倫敦大學這兩篇聲明有三種情形︰第一種情況是，這兩篇聲明都不是真的，但這種情形不存在，這兩篇聲明是互相矛盾；第二種情況是，這兩篇聲明有一篇是真的、有一篇是假的，若有一篇是假的，他們要怎樣自圓其說？

彭文正接著表示，第三個情況就是，這兩篇聲明都是假的，這聽起來比較合理，兩份假的東西就不會一樣。首先2019年10月8日，LSE官網上所發的聲明，讓英粉Hing了1年多，結果狠狠地被2022年2月2日的聲明打臉。因為2019年10月8日LSE聲明稱，蔡英文的論文有送到Senate House Library與IALS；結果，2022年2月2日倫敦大學聲明直接打臉，稱到目前為止，我們不清楚論文為什麼沒有送到圖書館。光是就兩件事情，倫敦大學跟倫敦政經學院當面對打。

彭文正認為，如果2019年10月8日這個聲明真的是LSE發的，幹嘛要狗尾續貂，幹嘛在2022年2月2日再弄一篇聲明。倫敦大學只要重申2019年10月8日LSE所發聲明，代表他們的立場，就夠了，不用再去搞一篇很難看的東西，還把它塞到不容易找到的角落，這篇聲明是放在倫敦大學的簡介，而不是放在倫敦大學的新聞公關發布區，擺放聲明的位置實在太奇怪了。