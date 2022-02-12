美國政府美東時間11日公布印太戰略報告，學者認為，報告內容提到台灣的部分，雖然不是和美國的五個軍事盟國放在一起，但是把台灣和印度還有其他夥伴放在一起，顯然是美國把台灣視為整個印太安全戰略中一個不可或缺的部分。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正12日受訪時分析，報告中論述兩岸問題，有三大重點：一、美國要協助台灣有更好的自我防衛能力，但這是在1979年台灣關係法中就曾提到的內容。二、報告在提到台灣時是非常謹慎的，主要是談「台灣人民」，等於是謹守與台灣非官方關係、沒有邦交關係的分際。

三、對於海峽兩岸的政策，美國仍然依照過去的台灣關係法、中美三個聯合公報及六項保證，這些都是現有且存在非常長時間，綜合稱為美國的「一個中國政策」。從報告中可以看出美國的「一個中國政策」基本上沒有改變、戰略模糊沒有改變，以及美國跟台灣的非官方關係也沒有改變，此舉避免讓台灣有不切實際的期待。

黃介正表示，印太戰略報告中列舉10項核心工作，其中有很多項目（美國）和台灣已經在進行，而台灣在印太地區可以和美國合作的地方，應該要盡量加強合作。