一名女子於110年4月搭火車前往台南時，發現自己被一名男子以下體狂蹭臀部4分鐘之久，雖涉案男子辯稱自己性無能，可能是口袋裡的藥物不小心碰觸到對方，但說詞不被採信。最終台南地院法官依性騷擾防治法，判處男子拘役50日，得易科罰金5萬元。

根據判決書記載，110年4月下旬，一名女子與友人搭乘一班開往台南火車，搭乘途中，女子感受到背後有名男子不斷用下體貼著自己的臀部動來動去，轉頭看著對方，男子仍不理會繼續貼著持續4分鐘左右才停手。男子甚至還想在同車廂繼續對女子犯案。

列車抵達台南站後，阿芳表示自己當下害怕到哭了，並且感到很噁心，一直發抖，身體被磨蹭當下有往前不讓對方繼續靠近，然而自己怎麼移動想閃掉，對方卻跟著移動。

男子矢口否認有違反性騷擾犯行並辯稱，當時列車沒有座位，自己腳痛又沒人讓座，眼睛也看不太到，想去隔壁車廂找位子，才會下車又上車。回到家時有將此事告訴家人，他們也認為是不小心碰到的，並稱自己是性無能，當時口袋有放藥物，可能是是藥物不小心碰觸到。

台南地院審理法官認為，該男子以下體磨蹭被害人的臀部並非短暫瞬間，由此可認其當下有意貼近並碰觸女子，並非不小心碰觸；另外車廂連結處車門裝有透明玻璃，男子無須做出上車又下車的異常舉動。

法官認定該男子僅為了逞一己慾念，利用搭乘大眾運輸工具，站立女子後方，以生殖器磨蹭其臀部性騷擾行為，已經侵害被害人的身體自主權，使其害怕恐懼；依性騷擾防治法之性騷擾罪，判處男子拘役50日，得易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。