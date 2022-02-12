國立屏東大學視覺藝術學系的許姓副教授，涉嫌抄襲另位楊姓設計師的校徽作品，於2019年間遭該設計師踢爆，而許姓教師旋即遭到校方停止聘用，其不服上訴，最高行政法院日前駁回定讞。

全案起源於，國立屏東教育大學與國立屏東商業技術學院於2014年間整併為國立屏東大學，校方則對外招募校徽設計，另對內委託視覺藝術學系的許姓副教授招募作品。

未料，許師先前於南台科技大學服務時，曾於講座中取得的楊姓設計師投稿健行科技大學校徽的作品，便以該作品為原型，僅稍加修改便用於屏大的校徽徵選作品之一，最後被選上，成為屏大的校徽，不知情的校方還於2015年10月間完成商標註冊。

直到2019年間，創作該校徽的楊姓設計師經過屏大校園，驚見屏大校徽與其先前的作品雷同，質疑是抄襲，全案才首次曝光。事後屏大啟動校內教評會展開調查，歷時4個月的調查後，決議解聘許師，但也與楊姓設計師達成和解，以100萬元取得設計圖的授權讓與，沿用校徽。

屏大校徽事件在原創楊姓設計師（右）簽署授權讓與後，讓「大武驕陽」取得正當性，左為屏大校長古源光。（中時資料照／林和生攝）

但許師不服遭解聘便提出上訴，主張自己先前確實在協助設計校徽時，有參考楊男的作品，但他是教職而非行政職，僅是在系主任的指導下，協助電腦製圖作業，最終定稿圖樣是校務會議人員集體創作之下決定的，並非由他所設計，認為自己僅是背黑鍋。

一審高雄高等行政法院認為，許男確實抄襲楊男的作品，裁定其敗訴，經許男上訴後，最高行政法院仍維持原裁定，全案定讞。