國民黨台南市議員謝龍介10日宣布投入台南市長初選，在政壇投下震撼彈，而同黨台北市議員羅智強和前立委沈富雄也都對此提出看法。謝龍介表示，對於羅智強的關心，自己心領了，「如果有委屈，那就不是謝龍介了」；而對於沈富雄的說法，謝龍介則說，如果有人對此感到錯愕，自己更錯愕。

對於羅智強表示自己受到很多委屈、國民黨欠自己一席不分區立委，謝龍介12日透過連線方式在中天節目《辣晚報》中表示，羅智強是出於惺惺相惜，「我心領了，沒有委屈，從政哪有委屈？」

謝龍介認為，參與公眾事務，所有權力來自人民選票支持，有人說我在地方某部分人緣不好，「到菜市場看看誰的人緣好？我不送禮也不收禮，所以會有人覺得我沒親切感，選民服務誰敢收禮？我必須監督市政，就不跟你做什麼私人交情往來」。對於羅智強說自己受到委屈，謝龍介說，「不會有委屈，如果有委屈，那就不是謝龍介了」。

針對沈富雄評論自己參選帶來的影響，謝龍介則說，若有人感到錯愕，「我更錯愕」，中常會禮拜三通過並宣布提名的機制，「我禮拜四宣布參加這個機制，可以讓中常委講一下，你說錯愕，以後從的政同志在各縣市，這辦法訂了就是一體適用」。謝龍介也說，沈富雄是台南人，住在前台南市長蘇南成家附近，現在大家印象最好的台南行政首長還是蘇南成。