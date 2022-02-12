Google、YouTube大當機！搜尋、開地圖「直接中斷連線」 23:102022/02/12 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Google晚間10點半左右驚傳全面性當機，旗下雲端硬碟，數據分析、地圖與Gmail、YouTube全部無法使用。(圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(12日)晚間10點38分，Google出現全面性當機，用戶使用搜尋功能都沒反應，只出現「Google連線意外中斷」畫面，讓不少鄉民哀號，許多人還以為是自己網路出問題，一問才知道大家都有同樣情形。 鄉民反應，除了Google主頁外，旗下的雲端硬碟、Google Map、Gmail、YouTube等也一律無法連線，雖然僅5分鐘就回復正常，但仍造成許多人不便。當機原因至今官方尚未說明。 雜貨店月賺10萬！兒1理由拒繼承 網全支持 宣導遠離毒品 拒毒系YouTuber「華特＆潔西卡科普教室」上線了 #Google #連線 #YouTube #中斷 #當機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防空氣傳播 吐口水採檢應設室外 04:102022/02/12 焦點要聞 東加斷網 馬斯克「星鏈」計畫將協助恢復連線 16:232022/02/09 科技 《科技》三星Galaxy Watch4新更 全球發表會後啟動 13:072022/02/08 財經 極簡正妹NanaQ曬10年前舊照 濃妝深U解放身材超火辣 08:232022/01/31 娛樂 百萬網紅確診牽連3家庭 高燒5天頭痛爆：根本接受酷刑 09:582022/02/04 娛樂 搶當台積電股東！家樂福福袋開店10分鐘搶光 全聯APP大當機 12:352022/02/01 生活 女駕駛被導航帶到「田中」 網：導航最愛走這路 21:492022/02/07 社會 TP-Link全新Archer AX72 6天線設計同時支援上百個設備連線 15:472022/02/11 科技 抗核食動員全台議會黨團連線 侯友宜：守護人民的健康永遠擺在第一 11:332022/02/10 政治 俄烏開戰恐斷鏈 這檔崩殺10％ 台積電ADR又慘了 10:462022/02/12 財經 安卓用戶注意！你以為安全的兩步驟驗證竟然暗藏危機還會偷錢 15:362022/02/06 科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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