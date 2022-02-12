今(12日)晚間10點38分，Google出現全面性當機，用戶使用搜尋功能都沒反應，只出現「Google連線意外中斷」畫面，讓不少鄉民哀號，許多人還以為是自己網路出問題，一問才知道大家都有同樣情形。

鄉民反應，除了Google主頁外，旗下的雲端硬碟、Google Map、Gmail、YouTube等也一律無法連線，雖然僅5分鐘就回復正常，但仍造成許多人不便。當機原因至今官方尚未說明。