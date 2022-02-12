子宮內膜癌是女性疾病中第3常見的癌症，一名28歲、重達125公斤的女子，因下體出血就醫檢查，發現是罹患子宮內膜癌，一問之下才知道，病患從小就愛吃甜食，國中甚至一天非喝3杯手搖飲不可，醫師搖頭感嘆，甜食不僅是子宮殺手，對於卵巢、乳房甚至陰道都會造成危害，小心為妙。

婦產科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》節目中引述瑞典研究，指出每周吃2到3次的甜食，罹患子宮內膜癌的機率會提升至33%；每周吃4次以上，罹患率則會提升至42%，「甜食不僅是子宮殺手，對於卵巢、乳房甚至陰道都會造成危害」。

鄭丞傑分享，曾有一名28歲、體重重達125公斤的女子，因為下體出血擔心有異狀前來就醫，刮下內膜檢查後確定罹患子宮內膜癌，陪診的媽媽一聽也擔心不已，詢問醫師「這是不是和愛吃甜食有關」。

病患媽媽表示，女兒從小就愛吃甜食，幼稚園開始喝碳酸飲料，國中一天甚至要喝3杯手搖飲，還把蛋糕、點心當正餐吃，講也講不聽，對此鄭丞傑無奈解釋，高糖飲食會導致肥胖，而肥胖正是引發內膜癌的高危險因子之一。

所幸病患的病理報告出來後，發現是細胞分化良好的第一期A內膜癌，靠黃體素治療即可，不過病患也必須減重、戒掉甜食，否則繼續吃下去，子宮內膜癌極有可能再度復發。

中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科醫師陳璐敏曾表示，飲食習慣高熱量、高油脂，體重增加又不運動等，都會增加罹患子宮內膜癌的風險，提醒大家若發現月經不規則、不正常陰道出血，一定要盡快就醫檢查，平日也要多運動，減少攝取脂肪、高糖食物與加工食品。