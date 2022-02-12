韓國超人氣女團BLACKPINK由Jennie、Jisoo、Lisa和Rosé 4人組成，出道至今她們除了在音樂方面寫下輝煌成績，4人高級感的外貌也成為時尚界寵兒，經常飛到歐美現身各大時尚活動；團體中韓裔紐西蘭籍的Rosé（朴彩英）則已回到韓國，近日更曬出大尺度性感自拍，完美曲線再次讓粉絲戀愛了。

Rosé去年底人還在巴黎工作和美國休假，最近疑似已悄悄回到韓國，今（12）日晚間她在IG曬出兩張在飯店頂樓泳池戲水濕身照，拿著手機對著落地窗自拍，從反射能隱約看出游完泳後濕掉的頭髮，及穿著比基尼展現纖細身材。

Rosé（朴彩英）近日曬出大尺度性感自拍，完美曲線再次讓粉絲戀愛了。(圖/ 摘自BLACKPINK Rosé IG)

她更加碼分享由上往下的自拍視角，露出誘人的螞蟻腰和翹腿，在波光粼粼的水面下，她的一雙美腿也相當吸睛，手上還戴著代言的品牌飾品，是個稱職的代言人。

儘管Rosé沒有露臉，但曼妙身材已讓粉絲們暴動，激讚她的完美S曲線，「為什麼妳可以這麼漂亮」、「我的天啊」、「漂亮女孩又有完美體態」、「Rosé我愛妳」、「辣得不要不要」、「太性感了，美到快窒息耶」。