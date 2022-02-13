養心殿。（中新社資料照片）

乾清宮。（中新社資料照片）

電視上清宮劇，皇上在退朝後，不是和嬪妃談心聊天，就是「翻牌子」，和喜歡嬪妃共度一夜春宵。但歷史上清朝皇帝一天真實生活真的如此愜意嗎？其實皇帝真正入睡時，只有隨侍太監能留在身邊，陪寢的嬪妃只能在寢宮旁的圍房暫住。清室家訓就是要「早睡早起」，理由是「吸天地陰陽之正氣」。

根據《趣歷史》發表在《每日頭條》的文章，清朝的皇帝可沒這麼悠閒，必須在每天早晨4點到5點就要起床，比當兵5點半起床還要早。梳洗完畢後，第一件事就是由養心殿前往慈寧宮向太后問安。接下來，5點到7點是上早課，由學富五車的大臣主講儒家經典和資治通鑑等書。上完早課後，才開始享用當天的第一餐。

據稱清朝皇宮內只有早餐、午餐兩個正餐，晚上只是吃個小點。宮廷食譜固定不變，但種類可以到20幾道菜。而乾隆的另外單點的菜色，竟然只是一般家常小菜，例如韭菜盒子、炒雞蛋、拌豆腐、麵片湯等。

享用完早餐，就該開始一天的做了，電視劇裡常常是文武百官上早朝，並高呼萬歲，皇帝對官員上奏一一做出裁斷。但據說「上朝」並不常見，有時一年難得出現一次。嘉慶之前是實行「御門聽政」，地點在乾清門，而非金鑾殿。官員在門外向皇帝參奏政事，重要者則會召見大臣和批答奏章。嘉慶之後便漸漸廢除「御門聽政」。

工作到11點，便開始午餐和午休時間，一直到下午2點。2點之後可繼續處理政事，也可以自己讀書，或是休閒時間。康熙喜歡用來讀書，乾隆則熱衷戲曲，有專門的昇平署管理戲班。

5點以後，休閒娛樂結束，吃一些小點，接著到坤寧宮禮佛祭神，到晚上8點就早早就寢了。但皇帝但必須住在自己的寢宮，不能到嬪妃的寢宮過整晚，嬪妃也不能整夜與皇帝共寢。皇帝要和哪位妃嬪陪寢，要在中午正餐時翻牌決定。皇帝真正入睡時，只有隨侍太監能留在身邊，陪寢的嬪妃只能在寢宮旁的圍房暫住。清室家訓就是要「早睡早起」，理由其實就是「吸天地陰陽之正氣」。

帝王私生活直到今天仍是平常市井小民茶餘飯後的話題，但所有宮廷正式檔案中找不到隻言片語，只能由民間說法的片段訊息，拼湊出清朝宮廷內的生活。