現代社會對婚姻的選擇已經不是必然，有著若結婚不能更好為何要結婚，女星莎莎（鍾欣愉）出道多年，因主持外景節目打開知名度，同時也經營副業，且隨時在社群平台分享近況。感情方面，莎莎和男友錢先生穩定交往16年，2人除了是情侶，也是事業夥伴，但至今始終沒結婚；她近日罕見提到戀愛現況，透露自己和男友下班後各自回家，到家後也不太會聯絡。

莎莎日前在《綜藝大熱門》節目中坦言，很多人遇到她都會問「妳都快40歲了怎麼不結婚？是不是結婚對妳來說是不可能的事情？」事實上，自己覺得現階段還沒有結婚必要，且她和男友聊過此事後，小倆口都有同樣的想法，「他想在家裡陪爸媽，我也想在家裡陪爸媽。」

莎莎提到，她和男友通常都是在一起工作，下班就各自回家，到家後也不太會再聯絡，「給彼此一些空間跟距離。」她解釋，雖然2人的互動看起來有些冷漠，但她們已經交往這麼久了，「我們還會像初戀一樣，就是剛開始熱戀期的感覺」，甚至男友有時候一看到她就像小別勝新婚，看電影過程中還會十指緊扣。

莎莎穩交男友16年「下班回家不聯絡」。（圖/綜藝大熱門）

面對外界催婚，莎莎多次直言，自己沒有結婚打算，即便彼此仍相愛，但如果要結為夫妻，要處理的事實在太多，「我怕做了不完美」，所以寧可保持現狀。另外，莎莎曾表示，她和男友有立分手協議，若是哪一天真的走到盡頭，看是要把店面賣了，錢一人一半，或是男友拿店、自己拿錢，對於感情之路想法相當理性。