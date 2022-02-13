勞保老年給付是勞工退休後的現金來源之一，如果想一次請領，在60歲以前最多只能領到45個月的老年給付，不過，如果60歲以後繼續工作投保，將可放大自己的老年給付，使得勞保年資累計至50個月，至少增加5個月年資，以最高投保薪資45800元計算，將可以多領到22萬9000元的老年給付。

勞保老年給付分為「老年年金給付」、「老年一次金給付」以及「一次請領老年給付」，只要是在民國98年1月1日前就已經有勞保年資的勞工，符合以下條件之一，即可「一次請領勞保老年給付」：

1、保險年資合計滿1年，男性被保險人年滿60歲或女性被保險人年滿55歲退職者。

2、保險年資合計滿15年，年滿55歲退職者。

3、在同一投保單位保險年資合計滿25年退職者。

4、保險年資合計滿25年，年滿50歲退職者。

5、擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿5年，年滿55歲退職者。

至於給付金額為「平均月投保薪資×給付月數」，在60歲以前，保險年資每滿1年，按平均月投保薪資發給1個月；年資超過15年，超過部分每滿1年給付2個月，合計最高以45個月為限。

不過，這項最高45個月的上限，還有另一條補充規定，根據勞工保險條例第59條，60歲以後的投保年資最多可再計算5年，合併60歲以前之一次請領老年給付，最高以50個月為限。

舉例來說，陳小姐從23歲起工作到57歲，累計勞保年資共33年，退保前3年平均投保薪資4萬5800元，如果此時申請勞保老年給付一次請領，最多只能領到45個月，即45800元×45個月＝206萬1000元，但如果繼續工作到63歲再退保，將可領到229萬元（45800元×50個月），多領22萬9000元。

若是像趙先生在60歲以前的累積年資不到30年，只能拿到40個月的老年給付，60歲以後持續累積年資，最高即能多領到10個月的老年給付，因此，如果年齡接近60歲，並決定要「一次請領老年給付」的勞工，可以考慮善用累計超過60歲以後的勞保年資，放大自己的退休金。