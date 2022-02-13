根據《財訊》報導，韓國的影視作品《寄生上流》和《魷魚遊戲》，赤裸裸地揭露出韓國社會貧富差距的惡化與年輕世代的絕望；總統文在寅努力改善，沒想到卻造成更大的不動產泡沫。

《財訊》報導指出，韓國全國有半數人口住在首爾市附近，住房供不應求，而且韓國人和華人一樣，也認為不動產才能保值，使得房價居高不下。總統文在寅2017年上任後，決定打擊炒高房價的投機客，限制首爾市中心等區域的再開發許可，加上地方經濟衰退而減少申請開發，2020年全國住宅建設許可數比2015年減少了4成。此外，政府還實施了提高課稅、擴大供給公寓等政策，但房價依然不跌反漲。

《日本經濟新聞》報導，前一任總統朴槿惠在任的4年內，首爾市的房價上漲18%，但文在寅上任4年後，首爾房價漲了83%。2021年3月，首爾公寓平均售價是每坪4272萬韓元（台幣99萬元）；而高人氣的首爾江南區，1坪則要價6292萬韓元（約台幣160萬元）。以往小康家庭的父母還可以幫子女繳頭期款，之後子女再自己繳房貸，但現在父母已經付不起了。

《財訊》分析，傳統上，韓國租屋採取「保證金」制度，房客付一大筆金額給房東，通常是房價的5~8成，之後在合約期內可以免繳房租，只要付水電或管理等費用就好，房東可以拿這筆錢去理財賺更大。

根據《財訊》報導，如今房價飆漲，保證金跟著上揚。根據KB國民銀行的資料，2021年7月首爾的公寓平均保證金是6億韓元（約台幣1500萬元），比1年前漲了1億韓元。一些房東甚至趕走現有的房客，因為租給新房客可以拿到更優惠的保證金。近來因為利率走低，採月租制的比率才逐漸升高。