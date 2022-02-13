印度為淘汰老舊戰機，正推進總需求超過110架的「中型多用途戰機2.0」（MMRCA 2.0）計畫。《歐亞時報》（The EurAsian Times）近期訪問多名專家，分析「飆風」（Rafale）、「超級大黃蜂」（Super Hornet）、F-21、F-15EX、「獅鷲」（Gripen）、Su-35等競爭者，誰有機會成為最後的勝利者。

印度空軍2008年啟動首次「中型多用途戰機」標案，預定採購126架先進戰機，但在選定法製「飆風」戰機後，卻因雙方無法就部分合約條款達成協議，只能另闢蹊徑先少量採購36架。直到近年與中國大陸爆發邊境衝突，才急忙重啟計畫，避免在戰力上遭對方全面壓制。

目前有眾多廠商正爭奪「中型多用途戰機2.0」標案，不過國防分析師、前印軍上校舒克拉（Ajai Shukla）認為，印度空軍在同時使用7款戰機下，已吃足後勤混亂的苦頭，而已獲空軍採用、甚至可能成為未來海軍航空母艦艦載機的飆風，在此層面上佔據優勢；美國空軍大學（Air University）副教授古普塔（Amit Gupta）和印度智庫「和平與衝突研究所」（Institute of Peace and Conflict Studies）研究員南達（Prakash Nanda）則指出，印度還須考慮新戰機操作核武的能力，而只有法國與俄羅斯產品有辦法解決此問題，加上法國與印度的長期國防合作，同樣認為飆風最有機會搶下標案。

不過印度空軍退役中隊長、國防分析師泰克（Vijainder K Thakur）表示，印度恐難以負擔採購上百架飆風的費用，認為Su-35才是最合理的選擇，其價格不僅較便宜，更因為印度是全球最大的Su-30使用國，除了後勤體系相似，自Su-35獲得的先進技術，也都能被用於升級現役的Su-30，進一步增強空軍整體戰力。

「和平與衝突研究所」資深研究員密特拉（Abhijit Iyer-Mitra）則指出，印度空軍「迫切需要」能夠立刻取代大量老舊MiG-21的輕型戰機，而既然自製「光輝」（Tejas）來不及，印度就應採購JAS-39等同類型戰機；退役印度空軍中將巴柏拉（Pranab Kumar Barbora）也表示，雖然「獅鷲」在2008年時的表現不甚理想，但15年來各類技術已獲完善，認為其「有很好的機會」。

而F-21（F-16 Block 70印度版）、F/A-18E/F、F-15EX等美製戰機，雖然在戰力上有足夠的保證，但被印度專家們認為「附加條件太多」、「將讓美國得以削弱印度主權」等，得出的結論為「評價不一」。