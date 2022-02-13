擔心水果太甜、糖份太高，改吃補充營養素的「綜合維生素」就好？腎臟專科王介立醫師發文表示，「不要吃水果，吃綜合維它命就好」的說法，是將水果看成單純「果糖」加上「數種維生素」的組成。然而，原型食物的營養組成相對複雜，恐有營養品不可取代的作用。

王介立醫師在文中表示，地球上絕大多數的碳基生命，很少像營養品只有不到10種分子的組成狀態存在。人類吃原型水果的目的是為了「原型」，食物在加工過程中會流失許多看不到的成份。例如，只喝果汁就攝取不到水果的膳食纖維。吃原型水果的目的，是為了吃下「最完整的成份」。

不少人會選擇額外補充維生素，以彌補日常飲食的營養不足，但效用總是參差不齊。王介立醫師認為，維生素的問題在於文明科技尚未到位。一千年後的維生素成份複雜度，可能是現在的營養品好幾千倍以上。

王介立醫師強調，一千年後的原型食物，與現在的原型食物肯定差不多。因為演化的速度沒有那麼快，一千年時間，難以創造一種截然不同成份的生命供人類食用。

(圖/潮健康提供)

●補充營養素增加預期餘命？ 醫師：只有葉酸

補充缺少的營養成份，難道無法帶來健康效益？王介立醫師認為，談到「預防」及「增加」時，強調的是二者之間的因果關係，要確定療效的因果關係，最理想的方法是標準化的雙盲隨機分派臨床試驗，不但在數學上可證明，也是生物統計學的基本。

但是，被科學家拿來研究的各種營養成份，針對「健康無病」一般大眾，能達到預防疾病、增加壽命，且具備足夠科學證據力者，只有「葉酸」一種。而且是孕齡婦女補充葉酸，增加的則是尚未出生的胎兒預期壽命。

(圖/潮健康提供)

●吃鈣片增腎結石風險？ 吃魚油不等於吃海產？

類似的研究結果並不少見，王介立醫師表示，魚油、維生素D3、鈣片等營養成份，都被寄予能達到改善人體健康的期望。但是，無數觀察研究證實多吃海鮮海產與較長壽命相關，針對魚油的臨床試驗，卻大多敗下陣來。

「維生素最大的問題，不是它擁有的成份，而是它『沒有』的成份，你不知道當你吃下維生素時，你錯失了什麼！」王介立醫師指出，過去已有研究證明，吃高鈣食物不會增加鈣性腎結石的機率，但是吃鈣片卻會增加鈣性腎結石的發生率，便是顯著實例。

「因為，鈣片就是少掉了很多高鈣食物的營養素，我們甚至還搞不清楚，哪些營養素的組合是重要的！」王介立醫師強調，如同吃海產並不是只為了攝取不飽和脂肪酸，而是為了「完整複製」吃海產能延年益壽這件事。更何況沒有證據表明，吃魚油可以代替吃完整海產的好處。

●營養補充品的未來？ 基因分析加大數據

如果現有營養品型態不足以真正達到療效，營養補充的未來趨勢會是什麼？王介立醫師認為，結合人類的基因分析科技，比如high-throughput mapping，加上超級電腦的大數據計算能力，找出「個人化」以及「精準化」，才有機會達到營養補充的最大效益。這部份仍有待科技硬實力的未來進展。

「除非你相信，人類目前使用的營養補充成份，就是營養科技的最高實力表現，未來一千年都不會再進步。但，可能嗎？」王介立醫師認為，有效且普及的個人化、精準化醫療，還有一段距離要走，營養品研究與營養科技也不例外。