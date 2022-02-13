中央流行疫情指揮指出，以統計數據看來，自今（2022）年一月底開始居家隔離陰轉陽的個案比例有增加的趨勢，台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授、公共衛生學院副院長陳秀熙認為，此現象一可能性為原始接觸者的直接感染，但於後期被檢測出來；二為在集中檢疫所中交叉感染。

究竟真實原因為何，全世界都仍在釐清中，然而，陳秀熙教授不諱言，以台灣目前現況看來，若要繼續維持將每日確診數控制在二位數以內的好成績，釐清確切原因迫在眉睫，再考量Omicron變種病毒株傳播力強、潛伏期短及感染時間短等特性，不能排除後者：自同一空間（包含集中檢疫所、防疫旅館等）透過多元管道交叉感染的可能性。

●物流群聚感染，包裹也不安全？ 專家這樣說

自物流群聚感染事件爆發，許多人懷疑病毒是否會經由物流包裹接觸面傳染而緊張不安，對此，陳秀熙教授分析，雖然Omicron可在塑膠表面存活高達194小時；人類皮膚表面21小時，但根據研究顯示，如使用40%以上酒精擦拭、消毒，15秒後即可使Omicron病毒在塑膠表面及人體皮膚上完全失去活性。

由此可知，經由物流包裹傳染，對於國外確診個案數量極大的情況下可能性較高，但以目前台灣疫情控制得當的情形而言，經過物流收發清消流程，包含一般包裹於接收包裹及配發包裹時消毒，特殊來源包裹（醫院、高風險地區）除接收、配發包裹時清消外，還會在過程中進行二次消毒並靜置20分鐘不與其他包裹混放等措施，研判病毒並非經由物流包裹途徑傳染。

●三月起莫德納基礎劑保護力下降 估計300萬人受影響

為抵抗Omicron的高度傳播力，「確保疫苗保護力」相當關鍵，陳秀熙教授指出，以台灣最早施打AZ疫苗基礎劑的族群來看，保護力約於去年底開始下滑，而台灣疫情確也於今年年初起升溫。