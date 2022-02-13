2022年1月，美國外科團隊完成一項歷史性的手術：將基因改造的豬心，移植到一名57歲男子身上。台灣心臟外科權威魏崢認為，如果患者存活得夠久，或許有朝一日，豬心有機會解決大愛器官捐贈來源短缺的問題。

《法新社》2022年1月10日發布一則新聞，美國馬里蘭大學醫學院（University of Maryland Medical School）在7日完成一項歷史性手術，把基因改造豬的心臟移植到57歲患者班奈特（David Bennett）身上，創下醫學先例。

新聞內文提及，班奈特裝有人工心肺機，好幾個月都在臥床，可惜因為身體狀況太差，被外科醫師判定不適合接受人類心臟移植，已經沒有其他治療選擇。不過班奈特有強烈的意願想活下來，於是醫療團隊決定陪他放手一搏：移植豬心，並搭配實驗性新藥。

美國食品藥物管理局（FDA）跨年夜批准這項緊急手術，讓不適合接受傳統心臟移植手術的患者能有一線生機。雖然班奈特的預後狀況不夠穩定，但這是動物器官移植人類的重要里程碑。

●首例豬心移植人類 台灣心臟外科權威也關注

該報導出爐後，全球器官移植專家都在觀察班奈特的存活狀況，包括台灣心臟外科權威、振興醫院院長魏崢。魏崢所帶領的心臟外科團隊從1988年完成全台灣首例成功的心臟移植後，至今已幫助逾600名病人換心。

其實，魏崢在進行第1例人體的心臟移植手術之前，於1986年在三總進行動物實驗，在豬與豬之間做心臟移植手術。為什麼要做這項實驗？他說：「我們不只要訓練技術（心臟移植）和選擇用藥，也要讓受贈者能在移植後活下來。」

然而要替豬移植並不容易，因為豬的血型有10多種，魏崢必須設法讓另外一隻捐出心臟的豬，其血液能夠配對成功。

幸運的是，魏崢讓3個月大、23公斤的小豬在移植後成功活下來，並長到90多公斤康復「出院」；2年後，他便完成全台第一例成功的心臟移植手術。也因為那一次與豬心移植的邂逅，讓他特別關注班奈特接受豬心移植的存活狀況。

●動物心臟移植人類非首例 曾經失敗收場

魏崢受訪表示，豬的基因和人類的基因不一樣，要把豬心移植到人體內之前，必須先將豬隻進行基因改造，或可稱之為基因編輯。

以該案為例，豬隻就是由維吉尼亞州生物科技公司Revivicor進行基因編輯，研究人員先把與人體接受度有關的6種人類基因植入豬隻的基因組，再進行10次基因編輯。「其實這項技術，台灣應該也可能做得到，」魏崢說道。

然而，技術歸技術，能活多久才是關鍵，雖然豬心移植是拯救班奈特生命的最後希望，但目前尚不清楚班奈特長期生存的機會有多大。魏崢說：「如果班奈特能夠活得久，我就真的很佩服！」

魏崢解釋，這並非第一次動物心臟移植到人類身上，1984年，美國加利福尼亞醫生試圖將狒狒的心臟移植給一名女嬰，但21天後該名女嬰仍然死亡。

台灣心臟外科權威、振興醫院院長魏崢。（圖/康健雜誌提供 陳德信攝）

●遭斥奪取動物器官 道德和救人孰輕孰重？

此外，這還有道德問題存在，動物保護團體並不支持將動物器官移植給人類。魏崢說：「當時拿狒狒的心臟去移植就引起很大的爭議，動保團體質疑，人們怎麼可以飼養狒狒之後，然後拿狒狒的心臟去用呢？許多人同情狒狒的處境。」

當然，班奈特接受豬心移植後也遭善待動物組織（PETA）譴責，稱這項手術不道德又危險，動物有權過自己的生活，並非供人任意巧取豪奪器官的工具。

不過魏崢認為，豬心作為人類的器官移植來源，其發展應該會比狒狒心臟來得好，因為豬隻原本就被人類當作食物來源而飼養。況且，豬的心臟瓣膜現在也廣泛用於人類身上，豬皮也是燒傷手術中常見的生物敷料。

根據國內的器官捐贈移植登錄中心統計，截至2月9日為止，民國111年度完成心臟移植者有2人，但還有219人在苦苦等候心臟移植，尋覓一絲生機。

「我希望這項手術（豬心移植人類）能非常成功！」魏崢說，如果成功的話，會是可以考慮的器官來源之一，而且這項技術台灣也有機會做得到，只要法規鬆綁，有機會挽救遲遲等不到適合的心臟捐贈的病人。