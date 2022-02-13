國內流浪動物問題嚴重，為了健康，建議您可以收養流浪動物，因為據最新刊登在《美國心臟學會期刊》中的兩項研究顯示，養狗可以延長壽命，特別是曾發生過心臟病或中風的人，養狗甚至比有家人的效果更好。

●養狗的人死亡風險可降低33％

第一個研究是針對曾經心臟病發作過或曾中風過的人所做的研究，相較於未養狗的人，心臟病或中風患者出院後如果獨居，養狗的人死亡風險可降低33％，但若是與一名伴侶、子女同居，死亡風險只降低15％，似乎狗狗更勝於家人。

而另一項加拿大的研究，分析了380萬人的10項健康資料後發現，養狗的人死於各種原因的風險，較不養狗者減少了24％，其中尤其是曾心臟病發的人，養狗的死亡風險降低65％，其他心血管的死亡風險降低31％。

●聽聽專家怎麼說

有研究人員分析，養狗必須遛狗，所以會增加體能活動，因而能降低血壓並改善膽固醇。醫界很早就發現養狗有助健康，在國外精神科有寵物治療，包括由狗醫師陪伴自閉症小孩和陪伴老人。

(示意圖/Shutterstock)

臨床上常發現，許多患者本身沒有運動習慣，平常生活作息也不太健康，但是養狗以後，每天要帶狗散步好幾次，狗狗要按時起床、吃飯，主人也不得不調整好生活作息，生活因此變得健康。

對每個人來說，都需要有伴侶或家人的陪伴，但如果和伴侶或子女的感情不好、經常吵架，或許會有反效果；而狗狗只會遵從主人命令、不會頂嘴吵架，對很多人來說，是很好的情緒寄託和陪伴。