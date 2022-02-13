台南市議員謝龍介日前拋出震撼彈，率先宣布投入台南市長初選，黨籍立委陳以信也說，年底台南市長這一仗，他有義務與使命，要全力以赴為國民黨光復台南。對於兩人投入黨內台南市長初選一事，立委李德維表示，台南不是一塊鐵板，除陳以信、謝龍介，前國民黨立委高思博也是很好的人選。至於立委洪孟楷則提到謝龍介的優勢，包含網路聲量、善用庶民語言以及辯才無礙。

根據《中評社》報導，李德維表示，國民黨在台南市有非常多優秀的從政者，每位願意出來為台南鄉親服務的，都非常鼓勵，當然也希望國民黨在台南要團結所有的力量，相信台南也不是鐵板一塊，謝龍介、高思博、陳以信都是很好的人選，重點是唯有團結，才有勝選可能。洪孟楷則表示，謝龍介的網路聲量、高知名度，還有他辯才無礙，甚至可以用很簡單扼要的庶民語言把困難複雜的政治議題給說明清楚，這也是大家對於他的肯定。

洪孟楷表示，樂見好的人才都出來爭取黨的提名，我們更希望趕快確定人選後，全黨團結每個縣市都來全力爭取；至於國民黨立院黨團總召曾銘宗則指出，謝龍介非常強，而且在地方有非常好的評價，我們都尊重（有意參選），國民黨有一套公開透明的（提名）機制，也歡迎更多更好的候選人。