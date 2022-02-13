擁有全球科技產品風向球之稱的美國科技大廠蘋果（Apple），一舉一動都能引起市場高度關注，尤其越接近新品發表會之前，諸多平台上便會出現各種臆測、爆料與分析的消息；來到新的一年，首場新品發表會理所當然地成為萬眾矚目的焦點，據外媒《彭博社》最新消息指出，蘋果計畫在三月份舉辦春季新品發表會，預計日期落在三月八日以線上方式舉行，亮相第三代iPhone SE以及第五代iPad Air。

手機銷售穩坐全球第一

根據爆料內容來看，第三代iPhone SE的外觀上，會與上一代雷同，尺寸為四．七吋ＬＣＤ螢幕，以Touch ID支援指紋辨識、單鏡頭主相機等，處理器會升級至與iPhone 13相同的A15晶片，處理速度比第二代iPhone SE搭載的A9晶片快上數倍，並支援５Ｇ功能，售價則可望維持三九九美元起，將成為蘋果首款搭載５Ｇ功能的平價機種；升級版iPad Air 5也會配備更快的處理器及５Ｇ功能，此外，搭載新Apple Silicon的Mac新品及iOS 15.4作業系統也可望同日釋出。

在爆料中即將亮相的新產品來看，毫無疑問地，手機仍會是發表會上鎂光燈焦點所在。確實，若是將目光轉向蘋果在二○二二會計年度第一季（二一年第四季）財報中公告的各項產品別來看，除iPad之外，其餘產品線的銷售成績都大幅成長，其中在秋季發表的年度旗艦機種iPhone 13系列，儘管受到供應鏈限制，手機部分營收年增九％、至七一六．二八億美元，在相對飽和的手機市場來看，表現相當亮眼，意味著市場需求強勁。

值得一提的是，憑藉著iPhone 13系列銷售成績傲視群雄，根據市調機構Canalys發布的統計數據來看，蘋果手機在二一年第四季的出貨量占全球智慧型手機出貨量的二二％，超越三星（Samsung），穩坐全球第一寶座。

鴻海集團大招工

就在蘋果iPhone 13熱銷的情況下，據了解，囊括蘋果最多組裝訂單的大廠鴻海集團訂單已經塞爆，集團旗下iPhone組裝大本營中國鄭州廠春節加緊趕工，iDPBG事業群更是提前在中國農曆年長假結束前釋出招工計畫，並加碼推薦獎金，以利吸引更多生產線人員加入，趕工出貨，由於第一季通常是傳統淡季，鴻海鄭州廠擴大招募員工的動作可明顯看出，第一季訂單相當暢旺。

即便目前蘋果仍未釋出春季發表會的相關消息，不過若是依照過往iPhone SE推出的節奏來看，新款iPhone SE於三月份亮相並非不可能，再以發表會日期來看，相關供應鏈除了鴻海之外，晶圓代工的台積電，ＰＣＢ的台郡、臻鼎ＫＹ，載板的欣興、景碩、南電，鏡頭廠大立光、玉晶光，驅動ＩＣ的頎邦等供應鏈拉貨潮已正式啟動，可望淡季不淡。（全文未完）

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