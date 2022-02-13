行政院日前宣布放寬日本福島周邊5縣市食品管制，使國人再次對「輻射安全」高度關注。事實上，除了食物之外，人們每天無時無刻都暴露在各種幅射中，有些是人造幅射，有些是地球每個角落都無法避開的天然來源。

由於生活環境中充滿了輻射，原能會指出，台灣地區民眾所接收到的輻射，天然與人造輻射約各佔50%。數據顯示，台灣民眾每年接受的天然輻射劑量約1.6毫西弗，陽光就是最主要的天然幅射來源。

(資料來源/行政院原能會 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

而人造幅射的主要來源是醫療輻射，依個人就醫情況，接受劑量就會大不相同。此外包括核能發電（每年所造成的輻射劑量比例＜0.1%）及含放射性物質之消費性產品，如香菸、住家煙霧偵測器等，也是人造幅射的來源，但劑量都算是微弱。

「西弗」是目前國際上通用的輻射劑量單位：1西弗等於1000毫西弗，而1毫西弗又等於1000微西弗。根據我國法規的限制，一般民眾一年所接受的輻射劑量，不得超過5毫西弗。

數據顯示，日常生活中會接受到輻射劑量，像是：

⊙一次牙科單齒Χ光攝影劑量：0.005 毫西弗；

⊙一次胸部Χ光攝影劑量：0.02 毫西弗；

⊙台北搭機往返美國西岸一趟劑量：0.09毫西弗；

⊙每天抽30支香菸，一年累積的劑量：13 毫西弗。

(資料來源/行政院原能會)

●海帶、碘片、仙人掌 是抗幅射尖兵？

原能會指出，人體接受到輻射，不管劑量是多少，都有引發癌症和不良遺傳的機率存在，這些發生的機率與接受劑量成正比，也就是劑量愈高，罹患的機率也愈大，這種情況稱為機率效應。

為了避免機率效應，民眾熱衷採取防禦措施。網傳多吃海帶、補充碘、種植仙人掌等，都有「抗輻射」的效果。對此，好食課執行長、營養師林世航直言，「沒有任何蔬果、植物、特定營養素，具有抗幅射的能力」。

(資料來源/行政院原能會 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

原能會也指出，坊間流傳以碘抗幅射，這是不正確且傷身的做法。倒是多吃蔬果、適量補足水分，能幫助身體維持良好新陳代謝，提供細胞自我修復的能量。此外，避免長時間停留在人造輻射環境中、戒菸，減少不必要的醫療輻射，更是從根本降低輻射影響健康的關鍵。

值得一提的是，衛福部健保署也在「全民健保行動快易通/健康存摺」APP中，建置個人當年度醫療幅射量紀錄。民眾只要進入健保快易通APP後，點選「就醫總覽」，就可以看到當年度個人放射線檢查醫療輻射量資訊。