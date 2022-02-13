奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享2/14～2/20星座運勢，金牛座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺；另外獅子座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，處女座金錢運需要留意。從整體運勢來看，天蠍座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友雖然思緒條理清晰，但行動力不足，許多事情只是空想，如果行動與思緒並行，將會是好上加好的一周喔！

▍金牛座

整體運勢★★★★

金牛朋友下周行動力很強，這樣的態度也將影響周遭的朋友。下周事業運最旺，對於目前的工作環境有高度的認同感，願意花心思認真工作，也樂於接受挑戰。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子朋友，情緒起伏突然變大，面對目前的環境開始感到不滿足，而這樣的感受也間接影響了你的生活。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友常常自找麻煩，面對許多事情也多了點猜忌，這樣的狀況讓自己顯得很焦躁憂慮。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友感到特別不滿足，事業方面需要特別留意，要多留心職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以和同事間的相處要更謹慎。

▍處女座

整體運勢★★

處女朋友下周開始進入休息狀態，長久以來的忙碌與壓力，在下周不堪負荷了，讓你產生無力感。下周正偏財運不佳，要避免不必要的花費，並且做好理財，以免產生經濟壓力。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友整體運勢平穩許多，不會有太大的起伏，這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以好好休息。下周愛情運最旺，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段感情立下更好的的基礎。

▍天蠍座

整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿天蠍朋友下周的生活，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果。如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減緩許多。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手的朋友在處事上顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有望接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多。下周財運還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財喔！

▍水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚座朋友會感到寂寞，因為某些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸，無法突破。下周感情方面需要留意，會突然回想過去的事情，面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願前進，只會給自己壓力而已。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】